ВЭБ.РФ профинансирует создание межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени

ВЭБ.РФ и ООО «Врата Сибири» подписали кредитное соглашение о финансировании создания современного межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Объем кредита ВЭБ.РФ составит до 13,9 млрд рублей на срок 13 лет.

Кампус общей площадью 158 тыс. кв. м объединит жилую, образовательную, научно-исследовательскую и технологическую инфраструктуру. В его составе появятся корпуса на 5,1 тыс. мест для проживания студентов и преподавателей Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского государственного института культуры. Также предусмотрено создание учебно-лабораторного корпуса, конгресс-центра, спортивного комплекса и технопарка. Полностью завершить создание кампуса планируется в 2029 году.

Управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко:

«Межуниверситетский кампус в Тюмени — это масштабный инфраструктурный проект, который создаст современные условия не только для учебы и проживания студентов, но и для исследований, разработки и внедрения новых технологий. Важно, что его специализация связана с направлениями, имеющими большое значение для технологического развития страны: биотехнологиями в медицине и агрономии, цифровыми и нефтегазовыми технологиями, новыми материалами, развитием региональной индустрии и человеческого потенциала. Рассчитываем, что объединение на одной площадке университетов, исследователей и технологического бизнеса позволит сформировать в регионе новую среду для подготовки востребованных специалистов и реализации перспективных разработок. Кампус в Тюмени – четвертый объект наряду с кампусами в Челябинске, Архангельске и Перми, реализуемый при финансовой поддержке ВЭБ.РФ».

Проект реализуется в два этапа. Первый предусматривает создание корпуса на 120 мест для проживания, завершение которого запланировано до конца текущего года. В рамках второго этапа будут построены корпуса еще на 4 980 мест, учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, спортивный комплекс и технопарк. Завершение второго этапа намечено на 2029 год. В настоящее время на площадке выполняются строительные работы. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы во II квартале 2026 года.

Проект реализуется на основании концессионного соглашения, заключенного в августе 2023 года между Тюменской областью и ООО «Врата Сибири» («Эталонные концессии»). Срок действия соглашения — до 2045 года. Финансирование проекта предусматривает 22 млрд рублей капитального гранта, в том числе 17 млрд рублей средств федерального бюджета. Межуниверситетский кампус создается в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Основными направлениями его специализации станут новые материалы, безопасность живых систем, включая медицинские и агробиотехнологии, технологический инжиниринг и цифровая трансформация.

Генеральный директор «Эталонные концессии» Алан Бугулов:

«Тюменский кампус является знаковым проектом не только для нашей компании, но и всей Тюменской области. Этот кампус – третий в портфеле Эталонных концессий, наряду с проектами кампусов в Архангельске и Перми, в котором мы проходим финансовое закрытие (одна из ключевых вех в реализации проекта) совместно с ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ является нашим основным финансовым партнером в реализации концессионных проектов, и мы рады вновь подтвердить надежность и эффективность этого сотрудничества очередной успешной сделкой.

На сегодняшний момент завершено проектирование и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на все 10 зданий кампуса, что позволяет привлечь в проект значительные внебюджетные средства ВЭБ.РФ. Кампус расположен в живописном месте на берегу реки Туры и озера Круглое и станет не только местом объединения образования, науки и бизнеса, но и центром притяжения местных жителей. Проект в Тюмени показывает, как может выглядеть современная образовательная инфраструктура. Каждый такой объект — существенный вклад в технологическое лидерство страны».