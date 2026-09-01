Развитие ТТК: соглашение о строительстве глубоководного порта в Архангельске подписано на ВЭФ-2026

Соглашение о строительстве глубоководного района морского порта Архангельска заключили на XI Восточном экономическом форуме Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Архангельской области, Росатом и «СПК Глубоководный порт Архангельск».

Документ подписали заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Сердечкин, заместитель председателя Правительства Архангельской области Игорь Мураев, директор по развитию СМП и Арктики – директор Арктической дирекции ГК «Росатом» Владимир Панов и генеральный директор управляющей организации АО «СПК Глубоководный порт Архангельск» Иван Атемасов.

Новый район порта Архангельска ориентировочно планируется построить к 2032 году.

«Новый глубоководный порт Архангельска станет важной частью инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора. Минвостокразвития России окажет проекту всестороннюю поддержку, включая получение статуса резидента одного из преференциальных режимов, иную государственную поддержку, а также содействие в получении финансирования и переговорах с потенциальными инвесторами», – сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Сердечкин.

«Проект является ключевым элементом комплексного развития Архангельского транспортного узла. Мы относимся к этому проекту не просто как к созданию портового терминала. Для нас это инфраструктурная платформа для масштабного изменения всей экономической географии региона. В непосредственной близости от нового порта будут создаваться новые промышленные объекты, связанные с производством потенциальных грузов. Различные сервисные припортовые услуги – точка роста для малого и среднего бизнеса. Учитывая, что мы планируем строить «умный порт», развитие получит научная и IT-сфера. Проект интегрирует Архангельскую область в новые глобальные цепочки и делает СМП реальной альтернативой традиционным маршрутам мировой торговли» – сказал Игорь Мураев.

Росатом окажет проекту поддержку при разработке ледокольно-транспортной модели и проектной документации.

Порт будет включать в себя комплекс перегрузки контейнеров и минеральных удобрений, терминалы по перегрузке угля, нефтяного кокса, генеральных грузов; комплекс бункеровки судов.