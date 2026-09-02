СПЕЦКАБЕЛЬ представил метрологам кабель для робототехники СКЛОН

02 сент. 2026, 16:00
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Источник:
НПП Спецкабель
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В специализированном журнале «Химагрегаты» вышла статья по итогам февральского совещания главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в подмосковном Пересвете. В статье отмечены экспоненты мероприятия — производители оборудования для метрологических служб, включая кабельный завод «Спецкабель».

Новинки столичного предприятия для нефтегазового сектора представил руководитель отдела по работе с проектными организациями «Спецкабеля» Евгений Никоноров. Среди них:

  • Кабель для робототехники и буксируемых кабельных цепей СКЛОН, рассчитанный на длительную работу в условиях циклических перегибов. Такие изделия применяются на роботизированных участках современных предприятий, конвейерах, кранах и производственных линиях.
  • Универсальный кабель для промышленной автоматизации СКАБ, предназначенный для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, который может использоваться во взрывоопасных средах.

Евгений Никоноров сообщил, что перечисленная продукция «Спецкабель» соответствует всем необходимым требованиям для эксплуатации на нефтехимических производствах, где требуется безопасность и высокий уровень надежности. Это в том числе требования по химической стойкости и длительному сроку службы — не менее 35–40 лет, чтобы исключить остановку оборудования при обслуживании кабельных трасс. 

Кабельный завод «Спецкабель» контролирует качество изделий на всех этапах: от входного контроля материалов до упаковки и отгрузки готовой продукции. Более того, компания напрямую общается с потребителями, получает информацию об их потребностях и на основе этих данных разрабатывает новые решения. Также предприятие способно закрыть как крупные, так и небольшие заказы, включая уникальные кабели для специальных приборов. 

Как отметили в статье экспоненты мероприятия, такой подход — развивать продукцию под конкретные запросы нефтегазового сектора при полном локальном производстве — отвечает потребностям отрасли в стабильности поставок и долговечности инфраструктуры. Это способствует не только улучшению качества продукции, но и повышению общей эффективности работы предприятий в данной сфере. 

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Испытательная лаборатория ООО НПП "Спецкабель"
Одним из важных структурных подразделений ООО НПП «Спецкабель» является Испытательная лаборатория, обеспечивающая проведение основных видов испытаний кабельной продукции. Испытательная лаборатория располагается в специально оборудованных помещениях, отвечающих требованиям условий проведения испытаний. Испытательная лаборатория оснащена аттестованным в установленном порядке испытательным оборудованием и поверенными в органах Государственной метрологической службы средствами измерений, необходимыми для проведения испытаний кабельной продукции в соответствии с требованиями действующих методик испытаний. В части проведения электрических испытаний могут быть выполнены следующие работы: измерение основных параметров передачи радиочастотных кабелей, сборок и соединителей, а также высокочастотных кабелей связи в диапазоне частот до 18 ГГц; измерение полного набора параметров по стандарту МЭК 61156 для симметричных кабелей парной скрутки категории 7 и ниже, а также тестирование структурированных кабельных систем класса Е и ниже в диапазоне частот до 350 МГц с помощью кабельного анализатора DSP-4000 фирмы Fluke Corporation и кабельного тестера PentaScanner+ фирмы Microtest. и до 600 МГц с помощью анализатора цепей фирмы Agilent Technologies E 5062A и трансформаторов сопротивлений (baluns) фирмы Nort Hills; измерение электрического сопротивления постоянному току токопроводящих жил от 10-6 до 106 Ом; измерение электрического сопротивления изоляции от 106 до 1015 Ом; испытание напряжением переменного и постоянного тока до 50 кВ. Участок климатических испытаний испытательной лаборатории обеспечивает испытания кабельной продукции на стойкость к внешним воздействующим факторам в диапазоне температур от -80 до +200°С, влажность - до 98%. На участке проверки конструкций и механических испытаний выполняется тестирование кабельной продукции на стойкость к механическим воздействиям. Испытательная лаборатория имеет в полном объеме организационно-методическую и нормативную документацию, устанавливающую требования к испытываемой продукции и методам ее испытания (государственные и международные стандарты, нормы и правила, технические условия на конкретные виды кабельной продукции). Лаборатория располагает полной подборкой стандартов МЭК на радиочастотные кабели (коаксиальные кабели связи), практически на все существующие виды радиочастотных коаксиальных соединителей, коаксиальные кабельные сборки, кабели парной скрутки и др. В своей работе испытательная лаборатория использует стандарты Германии (DIN, VDE), США (ASTM, TIA/EIA, Mil), Англии (BS EN), которые имеются в фонде нормативной документации лаборатории. С целью проведения сертификационных испытаний кабельной продукции ИЛ прошла процедуру аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р на техническую компетентность и имеет аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 22КБ17. Испытательная лаборатория ООО НПП "Спецкабель" аккредитована для проведения сертификационных испытаний следующей кабельной продукции: кабели радиочастотные и связи, вводно-соединительные, антивибрационные и трибоэлектрические; кабели симметричные парной скрутки для цифровых (структурированных) систем связи категорий 3-6, сетей промышленной автоматизации и для систем пожарной сигнализации, а также станционные кабели для межстоечного и внутристоечного монтажа; кабели и провода силовые; кабели судовые; кабели оптические, контрольные, управления, для блокировки и сигнализации для электрических установок; кабели гибкие подвесные, для погружных электронасосов; кабели и провода монтажные и для подвижного состава; провода для промышленных взрывных работ, автотракторного оборудования, провода контактные, термоэлектродные и бытового назначения; проволоки из меди, алюминия и прецизионных сплавов; сборки кабельные радиочастотные, комбинированные и специального назначения; соединители радиочастотные коаксиальные. В июне 2006 года испытательная лаборатория ООО НПП "Спецкабель" аккредитована Управлением Государственного пожарного надзора МЧС России для проведения испытаний в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на нераспространение горения одиночного кабеля, провода и шнура. Имеет регистрационный индекс (Аттестат аккредитации) ССПБ RU. ИК117 от 26 марта 2009 года со сроком действия до 25 марта 2012 года. В область аккредитации Испытательной лаборатории в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации входят номенклатура кабельной продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, а также кабели, провода и шнуры, которые могут быть испытаны при добровольной сертификации