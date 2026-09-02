СПЕЦКАБЕЛЬ представил метрологам кабель для робототехники СКЛОН

В специализированном журнале «Химагрегаты» вышла статья по итогам февральского совещания главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в подмосковном Пересвете. В статье отмечены экспоненты мероприятия — производители оборудования для метрологических служб, включая кабельный завод «Спецкабель».

Новинки столичного предприятия для нефтегазового сектора представил руководитель отдела по работе с проектными организациями «Спецкабеля» Евгений Никоноров. Среди них:

Кабель для робототехники и буксируемых кабельных цепей СКЛОН, рассчитанный на длительную работу в условиях циклических перегибов. Такие изделия применяются на роботизированных участках современных предприятий, конвейерах, кранах и производственных линиях.

Универсальный кабель для промышленной автоматизации СКАБ, предназначенный для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, который может использоваться во взрывоопасных средах.

Евгений Никоноров сообщил, что перечисленная продукция «Спецкабель» соответствует всем необходимым требованиям для эксплуатации на нефтехимических производствах, где требуется безопасность и высокий уровень надежности. Это в том числе требования по химической стойкости и длительному сроку службы — не менее 35–40 лет, чтобы исключить остановку оборудования при обслуживании кабельных трасс.

Кабельный завод «Спецкабель» контролирует качество изделий на всех этапах: от входного контроля материалов до упаковки и отгрузки готовой продукции. Более того, компания напрямую общается с потребителями, получает информацию об их потребностях и на основе этих данных разрабатывает новые решения. Также предприятие способно закрыть как крупные, так и небольшие заказы, включая уникальные кабели для специальных приборов.

Как отметили в статье экспоненты мероприятия, такой подход — развивать продукцию под конкретные запросы нефтегазового сектора при полном локальном производстве — отвечает потребностям отрасли в стабильности поставок и долговечности инфраструктуры. Это способствует не только улучшению качества продукции, но и повышению общей эффективности работы предприятий в данной сфере.