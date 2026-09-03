Китайский инвестор вложит 11 млрд рублей в модернизацию курорта «Кульдур» в ЕАО

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), инвестиционная компания «Синьян Чжэнтун» и Российский дом международного научно-технического сотрудничества (РД МНТС) подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации инвестиционного проекта по модернизации и расширению существующего санаторно-курортного комплекса в поселке Кульдур Еврейской автономной области.

«Для нашей компании участие в модернизации «Кульдура» является важным шагом в выстраивании долгосрочного сотрудничества с российскими партнёрами. Еврейская автономная область – это перспективный регион, и мы высоко ценим доверие, оказанное нам Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Российским домом международного научно-технического сотрудничества», – сказала председатель правления инвестиционной компании «Синьян Чжэнтун» Вэй Лин.

В рамках проекта планируется модернизация существующего санатория с источником азотно-кремнистых термальных вод, реконструкция горнолыжных трасс, а также строительство системы канатных дорог, клубного здания, ресторана, поля для гольфа и других объектов туристической инфраструктуры.

«Туристический поток на Дальний Восток за последние четыре года вырос в полтора раза – в прошлом году регион посетили уже более 7,5 млн человек. Ключевой фактор роста – развитие современной инфраструктуры. «Кульдур» – один из проектов, который отвечает на этот растущий спрос. Модернизация превратит санаторий в круглогодичный курорт, где смогут отдыхать и проходить лечение сотни тысяч гостей каждый год. Китайский инвестор вкладывает 11 млрд рублей – это 1,7 тыс. новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджет ЕАО, развитие туристической экосистемы и смежных сервисов. А близость к Китаю и безвизовый режим открывают прямой выход на туристов из АТР. КРДВ обеспечит полное сопровождение проекта», – прокомментировал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.

Проект будет реализован в пять очередей. Инвестиции составят 11 млрд рублей, планируется создать более 1,7 тыс. рабочих мест.