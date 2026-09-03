«Россети Северный Кавказ» обновят электросети в ставропольском селе Бешпагир

03 сент. 2026, 14:15
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» приступили к реконструкции энергетической инфраструктуры в селе Бешпагир Грачевского округа Ставропольского края.

Инвестиционный проект призван повысить надежность электроснабжения порядка семи тысяч жителей населенного пункта, а также сформировать техническую базу для подключения новых абонентов.

В распределительной сети 10–0,4 кВ специалисты филиала выполнят комплекс строительно‑монтажных работ. На линиях электропередачи установят три мачтовые трансформаторные подстанции. Будут смонтированы три реклоузера – устройства для автоматической локализации поврежденных участков сети, а также 14 разъединителей – для обеспечения безопасности и оперативного изменения схем электроснабжения.

Важной частью модернизации станет замена провода общей протяженностью 21,5 км, в том числе идущего к хутору Базовый. На всех объектах энергетики смонтируют самонесущий изолированный провод (СИП). Он повышает устойчивость сети к неблагоприятным погодным условиям, снижает риск коротких замыканий из‑за соприкосновения проводов, а также уменьшает потери электроэнергии.

Все используемое в рамках проекта оборудование – отечественного производства.  

В настоящий момент уже установлено порядка 450 новых опор из 750 запланированных. Завершить работы энергетики планируют до конца текущего года.

«Реконструкция сетей в Бешпагире – часть системной работы по модернизации электросетевого комплекса Ставрополья. В текущем году уже завершены крупные проекты по обновлению сетевой инфраструктуры в селе Покойном Буденновского округа и станице Боргустанской Предгорного округа. Реализованные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения 12,6 тысячи потребителей и десятков социально значимых объектов, а также создать необходимый резерв мощности для дальнейшего развития территорий», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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