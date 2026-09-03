«Россети Северный Кавказ» обновят электросети в ставропольском селе Бешпагир

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» приступили к реконструкции энергетической инфраструктуры в селе Бешпагир Грачевского округа Ставропольского края.

Инвестиционный проект призван повысить надежность электроснабжения порядка семи тысяч жителей населенного пункта, а также сформировать техническую базу для подключения новых абонентов.

В распределительной сети 10–0,4 кВ специалисты филиала выполнят комплекс строительно‑монтажных работ. На линиях электропередачи установят три мачтовые трансформаторные подстанции. Будут смонтированы три реклоузера – устройства для автоматической локализации поврежденных участков сети, а также 14 разъединителей – для обеспечения безопасности и оперативного изменения схем электроснабжения.

Важной частью модернизации станет замена провода общей протяженностью 21,5 км, в том числе идущего к хутору Базовый. На всех объектах энергетики смонтируют самонесущий изолированный провод (СИП). Он повышает устойчивость сети к неблагоприятным погодным условиям, снижает риск коротких замыканий из‑за соприкосновения проводов, а также уменьшает потери электроэнергии.

Все используемое в рамках проекта оборудование – отечественного производства.

В настоящий момент уже установлено порядка 450 новых опор из 750 запланированных. Завершить работы энергетики планируют до конца текущего года.