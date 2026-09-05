Новинки в ассортименте светодиодных панелей CRI90 — модели ДВО 6586, 6587 с равномерной засветкой
IEK расширяет ассортимент светодиодных панелей с равномерной засветкой моделями ДВО 6586, 6587.
Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI90 светодиодные панели обеспечивают точное восприятие цветов, что особенно важно для общеобразовательных и медицинских учреждений. Также светильники используются для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисно-административных и других общественных помещений.
Преимущества светодиодных панелей ДВО 6586, 6587
• Равномерное и комфортное освещение без пульсации.
• Высокий индекс цветопередачи CRI90 для естественной передачи цветов.
• Высокая световая отдача — яркое освещение при низком энергопотреблении.
• Выведенный из корпуса кабель — удобный и быстрый монтаж.
• Встроенная защита от аномальных токов, в т.ч. короткого замыкания.
• Универсальный монтаж (встраиваемый, накладной, подвесной).
Технические характеристики светодиодных панелей ДВО 6586, 6587
• Мощность: 40/50 Вт.
• Световая отдача: 100 лм/Вт.
• Цветовая температура: 3000 K / 4000 K.
• Размеры: 595×595×25 мм / 1195×180×32 мм.
• Степень защиты: IP40.
• Гарантия: 3 года.