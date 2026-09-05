Новинки в ассортименте светодиодных панелей CRI90 — модели ДВО 6586, 6587 с равномерной засветкой

05 сент. 2026, 13:35
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
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IEK расширяет ассортимент светодиодных панелей с равномерной засветкой моделями ДВО 6586, 6587.

Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI90 светодиодные панели обеспечивают точное восприятие цветов, что особенно важно для общеобразовательных и медицинских учреждений. Также светильники используются для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисно-административных и других общественных помещений.

Преимущества светодиодных панелей ДВО 6586, 6587
•    Равномерное и комфортное освещение без пульсации.
•    Высокий индекс цветопередачи CRI90 для естественной передачи цветов.
•    Высокая световая отдача — яркое освещение при низком энергопотреблении.
•    Выведенный из корпуса кабель — удобный и быстрый монтаж.
•    Встроенная защита от аномальных токов, в т.ч. короткого замыкания.
•    Универсальный монтаж (встраиваемый, накладной, подвесной).

Технические характеристики светодиодных панелей ДВО 6586, 6587
•    Мощность: 40/50 Вт.
•    Световая отдача: 100 лм/Вт.
•    Цветовая температура: 3000 K / 4000 K.
•    Размеры: 595×595×25 мм / 1195×180×32 мм.
•    Степень защиты: IP40.
•    Гарантия: 3 года.
 

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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.