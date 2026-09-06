Заключительный полуфинал Чемпионата электриков IEK 2026 пройдет в Обнинске
06 сент. 2026, 13:30
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Внимание, электромонтажники! Мы обновили график проведения очных этапов Чемпионата электриков IEK. Последний из них состоится 1 октября 2026 года в Обнинске (вместо 22 сентября в Калуге). Подать заявку на участие можно до 9 сентября включительно.
Чтобы принять участие в отборе, нужно:
- Зарегистрироваться на Бизнес-платформе IEK
- Выбрать Обнинск
- До 9 сентября выполнить 2 онлайн-задания (тестирование и фото скоммутированного щита НКУ)
Каждый, кто полностью выполнит два онлайн-задания, гарантированно получит один из полезных призов от IEK (клещи, мультиметр или комбо-набор инструмента).
А лучшие в рейтинге получат приглашение на очный этап. Не теряйте время — приступайте к заданиям уже сегодня.