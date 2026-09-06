Заключительный полуфинал Чемпионата электриков IEK 2026 пройдет в Обнинске

06 сент. 2026, 13:30
96
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Внимание, электромонтажники! Мы обновили график проведения очных этапов Чемпионата электриков IEK. Последний из них состоится 1 октября 2026 года в Обнинске (вместо 22 сентября в Калуге). Подать заявку на участие можно до 9 сентября включительно.

Чтобы принять участие в отборе, нужно:

  • Зарегистрироваться на Бизнес-платформе IEK
  • Выбрать Обнинск
  • До 9 сентября выполнить 2 онлайн-задания (тестирование и фото скоммутированного щита НКУ)

Каждый, кто полностью выполнит два онлайн-задания, гарантированно получит один из полезных призов от IEK (клещи, мультиметр или комбо-набор инструмента). 

А лучшие в рейтинге получат приглашение на очный этап. Не теряйте время — приступайте к заданиям уже сегодня.
 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.