Заключительный полуфинал Чемпионата электриков IEK 2026 пройдет в Обнинске

Внимание, электромонтажники! Мы обновили график проведения очных этапов Чемпионата электриков IEK. Последний из них состоится 1 октября 2026 года в Обнинске (вместо 22 сентября в Калуге). Подать заявку на участие можно до 9 сентября включительно.

Чтобы принять участие в отборе, нужно:

Зарегистрироваться на Бизнес-платформе IEK

Выбрать Обнинск

До 9 сентября выполнить 2 онлайн-задания (тестирование и фото скоммутированного щита НКУ)

Каждый, кто полностью выполнит два онлайн-задания, гарантированно получит один из полезных призов от IEK (клещи, мультиметр или комбо-набор инструмента).

А лучшие в рейтинге получат приглашение на очный этап. Не теряйте время — приступайте к заданиям уже сегодня.

