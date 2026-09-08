Петербург получил «добро» Главгосэкспертизы на проект коллектора для курорта «Санкт‑Петербург Марина» и приступает к его строительству

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на всю проектно-сметную документацию канализационного коллектора Горская – ТКК «Конная Лахта». Объект протяженностью 6,2 километра станет важнейшим элементом инженерно-технического обеспечения всесезонного морского курорта на берегу Финского залива.

«Выполняем поручение Президента по строительству спортивно-рекреационного комплекса «Санкт‑Петербург Марина» в Горской. Это один из наших мегапроектов, включенных в «10 приоритетов развития Петербурга» до 2030 года. Недавно согласован внешний облик Академии парусного спорта – главного здания комплекса. Сейчас город получил «добро» Главгосэкспертизы и приступает к строительству коллектора для будущего туристического кластера. Планируем начать работы в конце сентября – начале октября», – отметил губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что создание инженерных коммуникаций и обеспечение транспортной доступности курорта в Горской является вкладом города в реализацию масштабного федерального проекта. «Санкт‑Петербург Марина» входит в проект «Пять морей и озеро Байкал», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Новый коллектор будет отводить сточные воды от Горской через посёлок Конная Лахта далее на Северную станцию аэрации. Его мощность составит почти 65,7 тысячи кубических метров в сутки. Ранее по итогам конкурсного отбора Петербург получил инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей на строительство объекта. Завершить все работы по его созданию планируется в 2028 году.

Новый коллектор предусмотрен Генеральным планом Санкт‑Петербурга и пройдёт на глубине от 8,5 до 11,3 метров. Выбор трассы делает возможным строительство методом микротоннелирования, что позволит минимизировать воздействие на ландшафт и существующую застройку.

В рамках создания туристического кластера в Горской запланировано также строительство новой котельной, водопроводных сетей, подводящих газопроводов высокого и среднего давления, реконструкция существующей водопроводной станции.

К 2030 году в Горской на территории в 160 га планируется создать яхтенный клуб с самой большой в России стоянкой для яхт и катеров, школу яхтенного спорта, объекты для сезонного хранения и ремонта малых судов, различные общественные пространства.

Заявленный общий объём инвестиций в проект превышает 250 миллиардов рублей. Ожидается, что проект даст Петербургу порядка 7000 новых рабочих мест и дополнительно более 1,3 миллиона туристов в год.