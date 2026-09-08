РЖД и правительство Московской области дали старт строительству остановочного пункта Монумент на МЦД-3

8 сентября генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв дали старт началу строительства нового остановочного пункта Монумент на МЦД-3. В основание будущей пассажирской платформы был заложен первый памятный камень.

Новый остановочный пункт расположится на участке между станциями Молжаниново и Химки, на 23-м километре Ленинградского шоссе, в непосредственной близости от легендарного монумента «Противотанковые ежи», установленного в память о 25-летии разгрома немецкой армии под Москвой.

«Здесь живут около 30 тыс. человек. Люди теряют заметное количество времени по пути к МЦД-3, который очень востребован, а современная станция с лифтами, эскалаторами позволит быстро и удобно добираться, в том числе до Москвы и обратно. Удобное транспортное сообщение – это критически важно. Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная», – сказал Андрей Воробьёв.

«На территории Подмосковья реализуется большое количество разных проектов. Название для нового современного транспортно-пересадочного узла «Монумент», который входит в МЦД-3, выбрали жители. К концу следующего года мы его построим. Как всегда, мы сделаем не просто отдельную платформу, а организуем все для удобства жителей, включая переход через железнодорожные пути. Это совместный концепт, разработанный с правительством Подмосковья: 3 лифта, 6 эскалаторов, новая навигация. Все это здесь будет реализовано», – рассказал Олег Белозёров.

Новый транспортно-пересадочный узел Монумент общей площадью более 2 тыс. м² будет соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности Московских центральных диаметров. Пассажирам будут доступны:

2 береговые платформы с навесами во всю длину;

крытый пешеходный мост-конкорс;

южный и северный вестибюли с турникетными линейками, кассами, системами навигации и информирования, световыми указателями и динамическими табло.

Особое внимание будет уделено маломобильным пассажирам: для их удобства предусмотрены 3 лифта и 6 эскалаторов, специальная навигация и пониженное окно в кассах.

Подготовительные работы на объекте уже начались. Проектно-сметная документация полностью готова, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

«Уверен, что уже в конце 2027 года, когда строительство будет завершено, тысячи пассажиров по достоинству оценят удобство нового остановочного пункта», – сказал глава «РЖД».

В 2027 году начнется капитальный ремонт вокзала Дмитров. Вокзал сохранит свой исторический облик, а его инженерные системы и пассажирские сервисы будут приведены к современным стандартам. После ремонта вокзал станет полноценным транспортно-пересадочным узлом, объединяющим железнодорожные и автобусные перевозки.