В строительство гостиницы на Петроградской набережной вложат 2,5 млрд рублей

В строительство гостиницы на Петроградской набережной, 24 вложат 2,5 млрд рублей, рассказал "ДП" генеральный директор City Solutions Василий Тимофеев.

Строительство должно начаться в 2027 году.

"Объём инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей. В проекте мы сохраняем историческое здание и дополняем его новым объёмом", — сообщил он, пояснив, что речь идёт о классической гостинице.

Управляющую компанию и категорию будущего отеля в компании не раскрывают. Исходя из характеристик речь может идти о четырёх "звёздах".

Как писал "ДП", разрешение на строительство гостиницы было выдано в ноябре прошлого года.

Строительство начнётся, ориентировочно, в следующем году. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2030-м, говорят в компании. Площадь отеля составит 9,1 тыс. м2, номерной фонд — 120 номеров. Проект предусматривает восстановление исторического здания с мезонином, которое в советский период использовалось как административное, и строительство нового корпуса со стороны двора. В составе комплекса также предусмотрены конференц-зал, фитнес-центр и подземный паркинг площадью около 1,4 тыс. м2. Историческое здание будет приспособлено под ресторан. Концепцию проекта разработала "Студия 44" Никиты Явейна.

С начала 2026 года в Петербурге открылись две гостиницы категории четыре "звезды". Весной был введён "Лахта Тауэрс" на 301 номер, на прошлой неделе начал работу Artel 17/52 на 108 номеров, который строила компания "Проспект", связанная с оператором WONE Hotels.

По данным IBC Real Estate, по состоянию на сентябрь 2026 года в Петербурге функционирует 87 гостиничных объектов совокупным номерным фондом 19,9 тыс. номеров (учитываются сетевые и несетевые классифицированные объекты 3–5 звёзд, номерной фонд которых составляет более 100 номеров).

До конца 2029 года к вводу заявлено пять гостиниц: отель на 421 номер на улице Красного Курсанта, отель на 200 номеров в составе административно-делового квартала "Невская Ратуша", отель на 191 номер на Лиговском проспекте, гостиница на 150 номеров в составе конно-спортивно-оздоровительного комплекса, а также House of Faith на 144 номера.