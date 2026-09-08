Энергетики ЦЭС «Якутскэнерго» обеспечили электроснабжением более 2200 новых объектов

За 8 месяцев 2026 года работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подключили к электрическим сетям 2216 новых потребителей. Общая присоединенная мощность составила 39 495 кВт.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений энергокомпании: оно напрямую способствует социально-экономическому развитию республики и создает комфортные условия жизни. Значимую часть заявок на подключение составляют как частный сектор и предприятия малого бизнеса, так и социально значимые объекты.

В Якутске энергетики реализовали целый ряд масштабных технических решений. Для жилого комплекса «Времена года» на улице Билибина возвели воздушную и кабельную линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью около километра, проложили кабельную линию 0,4 кВ и установили двухтрансформаторную комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА. Параллельно велись работы для жилого комплекса «Столица» в квартале 9А: специалисты реконструировали кабельно-воздушную линию 6 кВ «Школа милиции», заменив 11 опор на металлические и смонтировав 1,5 км провода. На втором этапе планируется прокладка кабельной линии 0,4 кВ от действующей КТП.

Также для электроснабжения жилого комплекса «Текта Вью» нужно было обеспечить электричеством и сам жилой дом на 340 квартир, и отдельно стоящую теплую автостоянку на территории комплекса. В технических решениях учитывали повышенную нагрузку: для паркинга, где машины стоят в тепле, нужны дополнительные системы обогрева и усиленное освещение, что, естественно, увеличило расчетную мощность сети. Для этого в рамках проекта построили и проложили воздушную линию элоектропередачи 6 кВ, кабельную линию 6 кВ и кабельную линию 0,4 кВ, питание комплекса осуществляется от двухтрансформаторной КТП мощностью 630 кВА.

Энергетики выполнили комплекс мероприятий для подключения админстративного здания территориальных органов ФНС по Республике Саха (Якутия). Объект запитан от новой комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 кВ по трем кабельным линиям 6 и 0,4 кВ общей протяженностью 427 метров.

Важным вкладом в социальную инфраструктуру стало подключение к сетям двух образовательных учреждений — нового здания школы № 1 на проспекте Ленина и нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Жатае. Масштабные работы по объекту «Точка будущего» были завершены еще в прошлом году: специалисты проложили воздушную линию 6 кВ протяженностью 3,2 км, смонтировали две кабельные линии 0,4 кВ и установили два комплекса двухтрансформаторных подстанций общей мощностью 5600 кВА. Для нового здания школы энергетики проложили новую кабельную линию по прежней схеме электроснабжения.