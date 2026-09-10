Энергетики филиала «Россети Волга» отремонтировали более трех тысяч километров ЛЭП в Ульяновской области

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» проводят плановые работы на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) и подстанциях региона в рамках ремонтной программы.



В настоящий момент энергетики завершили ремонт более 3 тыс. км воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ, свыше 45 км высоковольтных ЛЭП 35-110 кВ и более 530 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.



Сотрудники филиала «Ульяновские распределительные сети» выполнили комплекс работ по замене опор, дефектной изоляции, восстановлению антикоррозийного покрытия оборудования, выполнили ремонт контуров заземления и фундаментов, установили информационные знаки и плакаты.



Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории региона. Качественное выполнение всех запланированных мероприятий обеспечит готовность филиала к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов.