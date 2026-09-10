Строительство моста через реку Кудепста обойдется почти в 1,5 млрд рублей

В Сочи построят пролетное строение для новой автомобильной дороги в обход Адлера. На эти цели выделили 1,5 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Заявки принимаются до 21 сентября 2026 года. Победитель приступит к реализации проекта сразу после подписания договора. На устройство пролетного строения отводится десять месяцев.

Новый мостовой переход станет ключевым элементом дорожной инфраструктуры и обеспечит бесперебойное сообщение на одном из самых загруженных направлений Сочи. Установка пролетов соединит участки трассы и подготовит объект к полноценному запуску движения. Проект разгрузит основные магистрали курортного города и ускорит движение транспорта в сторону границы.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.