Губернатор Челябинской области и глава «Россети Урал» оценили ход строительства нового центра питания в пригороде Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников проинспектировали ход строительства центра питания 110 кВ в Сосновском муниципальном округе. В осмотре строящегося энергообъекта также приняли участие и.о. заместителя губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц и и.о. министра тарифного регулирования и энергетики региона Антон Дрыга.

Строительство подстанции 110 кВ ведется с долевым участием нескольких застройщиков. Такое экономическое решение позволяет сбалансировать финансовую нагрузку на каждую строительную компанию и дает возможность выполнить мероприятия по комплексному освоению земельных участков под застройку.

Ввод в работу нового энергообъекта позволит выдать необходимую мощность для динамично развивающегося пригорода Челябинска на западном берегу Шершневского водохранилища, выполнить подключение новых клиентов к сетям компании. Центр питания также дополнительно повысит надежность электроснабжения потребителей поселка Западный и части Сосновского муниципального округа.

«Это крайне важный и необходимый объект. Были планы закончить строительство до декабря этого года, но мы уже присутствуем фактически на готовом объекте. Подстанция начнет работу в ближайшее время, и наша задача войти в зиму с дополнительной мощностью, которая обеспечит надежное электроснабжение ряда населенных пунктов Сосновского муниципального округа и поселка Западный, где ранее зимой возникали перебои», — подчеркнул Алексей Текслер.

На площадке нового центра питания уже установлены два силовых трансформатора. После завершения работ суммарная мощность подстанции составит 32 МВА. Выполнен монтаж открытого распределительного устройства 110 кВ, продолжается установка оборудования 10 кВ. Также будут построены два захода воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ с образованием двух воздушных ЛЭП 110 кВ. Вс оборудование – отечественного производства, отвечающее стандартам безопасности и надежности. Энергетики планируют завершить работы до конца 2026 года.

«Сосновский муниципальный округ, расположенный в непосредственной близости к Челябинску, как и другие активно развивающиеся пригороды крупнейших городов Урала и Прикамья, находятся на особом контроле наших специалистов. Решение ключевых вопросов развития электросетевого комплекса региона происходит во взаимодействии и постоянном конструктивном диалоге с главой региона Алексеем Текслером и Правительством Челябинской области, администрациями муниципальных образований», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

Строительство новой подстанции 110 кВ на западном берегу Шершневского водохранилища – один из этапов реализации программы «Россети Урал» по повышению надежности и качества электроснабжения жителей Сосновского муниципального округа. Так, в ходе реализации программы в 2026 году энергетики уже завершили масштабные работы по реконструкции двух ключевых центров питания 110 кВ с увеличением мощности. До начала отопительного сезона 2026-2027 годов специалисты выполнят реконструкцию девяти воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью около 50 км с заменой опор и провода. Эти и другие мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности сети и создание резервных схем электроснабжения, позволят повысить надежность и качество электроснабжения жителей, обеспечат ввод объектов застройщиков и создание возможности технологического присоединение к электросетевой инфраструктуре «Россети Урал» в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона