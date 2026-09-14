Российские блоки питания для электроники выводит на рынок компания из Дубны
Номенклатура российской радиоэлектронной продукции расширилась за счет компании-резидента ОЭЗ «Дубна» Getmobit. Предприятие выводит на рынок блоки питания собственной разработки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания предлагает два вида блоков питания – настольный с внешним источником и монтируемый в щитовое оборудование. Блоки можно кастомизировать специально под технические требования конкретных изделий, что максимально расширяет возможности их применения. Кастомизация продукции осуществляется в рамках контрактного производства на заводе Getmobit.
«Высокая экспертиза инженерной команды Getmobit и собственная производственная база в ОЭЗ «Дубна», которая регулярно проходит внешние технические аудиты, позволяют контролировать качество разработки и производства и решать задачи интеграции наших продуктов в проекты заказчиков», - отметил технический директор департамента аппаратных платформ и производства Getmobit Алексей Дударев.
Блоки питания российской разработки добавляют баллы локализации изделиям, в которых они применяются. Баллы учитываются при оценке для включения электронных изделий в реестр российской промышленной продукции. В свою, очередь продукция из реестра может участвовать в закупках для госкомпаний.
«Компания Getmobit является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2017 года. За этот период в развитие проекта было инвестировано 1,7 млрд рублей. Компания развивает собственную экосистему программных и аппаратных продуктов, внося вклад в обеспечение техсуверенитета в радиоэлектронной промышленности», - подчеркнула заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.