Российские блоки питания для электроники выводит на рынок компания из Дубны

Номенклатура российской радиоэлектронной продукции расширилась за счет компании-резидента ОЭЗ «Дубна» Getmobit. Предприятие выводит на рынок блоки питания собственной разработки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания предлагает два вида блоков питания – настольный с внешним источником и монтируемый в щитовое оборудование. Блоки можно кастомизировать специально под технические требования конкретных изделий, что максимально расширяет возможности их применения. Кастомизация продукции осуществляется в рамках контрактного производства на заводе Getmobit.

«Высокая экспертиза инженерной команды Getmobit и собственная производственная база в ОЭЗ «Дубна», которая регулярно проходит внешние технические аудиты, позволяют контролировать качество разработки и производства и решать задачи интеграции наших продуктов в проекты заказчиков», - отметил технический директор департамента аппаратных платформ и производства Getmobit Алексей Дударев.

Блоки питания российской разработки добавляют баллы локализации изделиям, в которых они применяются. Баллы учитываются при оценке для включения электронных изделий в реестр российской промышленной продукции. В свою, очередь продукция из реестра может участвовать в закупках для госкомпаний.