В «Росатоме» запустили вторую в России установку по переработке обедненного урана

В Топливном дивизионе «Росатома» на предприятии АО «ПО Электрохимический завод», расположенном в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края, ввели в опытно-промышленную эксплуатацию производственный участок W2-ЭХЗ по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ – соединение урана и фтора). Это вторая в России подобная установка по переработке ОГФУ, ее производственная мощность – 10 тыс. тонн в год. Ввод нового участка удвоит российские мощности по деконверсии обедненного урана до 20 тыс. тонн в год.

Это важная веха в обеспечении экологической безопасности российской атомной промышленности в концепции Устойчивого развития. Установки по обесфториванию гексафторида урана работают по технологии пирогидролиза и позволяют переводить химически агрессивный ОГФУ в безопасное состояние – закись-окись урана в виде порошка (соединение, близкое к природному состоянию урановых руд, но с гораздо меньшим уровнем радиоактивности). В такой форме обедненный уран может долговременно безопасно храниться в контейнерах на открытых площадках.

При этом даже после повторного извлечения радиоактивного изотопа уран-235 «отвальный» уран остается ценным энергоресурсом. Именно обедненный уран используется в уран-плутониевом МОКС-топливе для ректора БН-800 (в перспективе – БН-1200), а также в СНУП-топливе для реактора БРЕСТ-ОД-300 (в перспективе – БР-1200).