Энергетики «Россети Сибирь» провели масштабные учения в Забайкальском крае

В филиале «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» провели учения совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, смежными подрядными организациями и органами местного самоуправления. В преддверии осенне-зимнего периода 2026–2027 годов был отработан сценарий ликвидации массового отключения электроэнергии, вызванного комплексом неблагоприятных погодных явлений — шквалистым ветром с порывами до 35 м/с и мокрым снегом. Основная цель учений — отработка навыков взаимодействия между различными оперативными службами, повышение готовности персонала к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации во время непогоды.

По легенде учений произошло технологическое нарушение в работе электросетей. Задача энергетиков — восстановить электроснабжение 27 тысяч забайкальцев. Для этого нужно оперативно перезапитать потребителей по резервным схемам, задействовать передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ), установить быстровозводимую опору на месте упавшей, выявленной в результате осмотра воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ, устранить обрывы провода на ЛЭП более низкого класса напряжения.

Со всеми поставленными задачами участники учений справились, проявив взаимовыручку и профессионализм. На помощь филиалу «Читаэнерго» пришли бригады Забайкальского предприятия МЭС Сибири, «Оборонэнерго» и подрядных организаций. Всего в учениях было задействовано 50 человек и 24 единицы спецавтотехники.

«Проведение совместных учений позволяет нашему персоналу отработать возможные ситуации и максимально быстро ликвидировать нарушения электроснабжения потребителей в случае реального инцидента. При возникновении чрезвычайной ситуации слаженность действий всех ответственных структур обеспечит безошибочность действий при ликвидации технологических нарушений», — комментирует начальник Центра управления сетями филиала «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» Сергей Петин.

«Россети Сибирь» ежегодно проводят аналогичные внутренние тренировки для оперативного и ремонтного персонала. Это позволяет сохранять готовность компании к оперативной ликвидации ЧС на высоком уровне.

