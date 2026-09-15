Завершено строительство головного пассажирского электросудна проекта «Фонтанка 2.0»

Завершено строительство головного пассажирского электросудна проекта F2 ("Фонтанка 2.0"). Об этом сообщили в Российском морском регистре судоходства (РС), под техническим наблюдением которого строилось судно.

Судно построено на производственной площадке Судостроительной верфи "Речная" в Санкт-Петербурге в рамках проекта по развитию экологичного внутреннего водного транспорта. Строительство велось по заказу компании "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала РС. Комплект классификационных документов на судно был выдан 11 сентября 2026 года.

Электросудно проекта F2 предназначено для перевозки пассажиров и будет совершать прогулочные рейсы по внутренним водным путям. Реализованный в данном проекте принцип электродвижения до минимума снижает воздействие объекта на окружающую среду. Символ класса: КM⍟ IN Р 1,2.

Услуги по классификации и освидетельствованию судов в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации РС осуществляет с 2025 года после наделения соответствующими полномочиями.