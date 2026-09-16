Московский завод модернизировал площадку в рамках инвестпроекта

Столичный производитель смарт-карт расширил мощности на 20 процентов в рамках реализации инвестиционного проекта, закупив новое высокотехнологичное оборудование и увеличив ассортимент. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятие ISBC более 15 лет выпускает продукцию для сферы транспорта, образования, цифрового здравоохранения и автоматизации промышленности. В частности, компания производит социальные, транспортные и школьные карты для Москвы и других субъектов России.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город предоставляет широкий перечень возможностей и механизмов для развития передовых производств. За счет нового современного оборудования столичный производитель бесконтактных карт нарастил свои мощности на 20 процентов. Ранее при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства предприятие запустило серийный выпуск инновационной “умной бумаги”. Она используется для изготовления одноразовых бесконтактных билетов на все виды транспорта, абонементов на подъемники и карточек-ключей», — отметил Максим Ликсутов.

Еще одним перспективным направлением развития компании стали интеллектуальные системы хранения — «Умные шкафы». В основе лежат технология радиочастотной идентификации, российский программный комплекс и вычислительная платформа на отечественных процессорах. Устройство обеспечивает автоматическую регистрацию операций с каждой единицей хранения и позволяет контролировать выдачу, возврат и перемещение материальных ценностей в режиме реального времени. Решение уже проходит пилотирование в больницах, логистических центрах ведущих ретейлеров и на предприятиях.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что продукция московской промышленности востребована в большинстве регионов страны. Так, компания «Смарт Системз» (входит в ГК ISBC) в 2025 году и в первом полугодии 2026-го поставила смарт-карты и RFID-брелоки в свыше 50 российских субъектов, в том числе для социальных, школьных и транспортных проектов.

