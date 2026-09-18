Новая линейка модульного оборудования MASTER IEK в среднем ценовом сегменте российского производства

Линейка модульного оборудования MASTER разрабатывалась при непосредственном участии будущих пользователей. Ее технические решения сформированы на основе обратной связи от российских специалистов, ежедневно работающих с оборудованием данного класса.

Оборудование соответствует требованиям RoHS, безопасно при использовании и утилизации. Гарантия 10 лет подтверждает надежность МО MASTER и строгий контроль качества. Линейка производится на заводе «Контактор» в г. Ульяновск.

Преимущества модульного оборудования MASTER IEK