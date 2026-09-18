Новая линейка модульного оборудования MASTER IEK в среднем ценовом сегменте российского производства
18 сент. 2026, 18:00
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Линейка модульного оборудования MASTER разрабатывалась при непосредственном участии будущих пользователей. Ее технические решения сформированы на основе обратной связи от российских специалистов, ежедневно работающих с оборудованием данного класса.
Оборудование соответствует требованиям RoHS, безопасно при использовании и утилизации. Гарантия 10 лет подтверждает надежность МО MASTER и строгий контроль качества. Линейка производится на заводе «Контактор» в г. Ульяновск.
Преимущества модульного оборудования MASTER IEK
- Быстрый монтаж с помощью шины PIN при групповом подключении, благодаря расположению выводов всех устройств на одном уровне.
- Удобный монтаж — подключение питания шинами PIN, FORK и проводниками к верхним или нижним выводам.
- Подключение нейтрального проводника к любому полюсу ВДТ — уникальная конструкция 2-полюсных устройств.
- АВДТ имеет 3 индикации — срабатывание по дифференциальному току, наличие напряжения в цепи, положение главных контактов.
- Дополнительные устройства унифицированы со всеми основными устройствами, оснащены удобной системой крепления. Дополнительные контакты совместимы с ВДТ и АВДТ.
- Безопасность — пластик корпуса не поддерживает горение до 960 °C, защитные шторки на выводах исключают неправильное подключение.
- Надежность — серебряные композитные напайки снижают переходное сопротивление и нагрев, жесткий корпус исключает динамическое разрушение при отключении высоких токов короткого замыкания.