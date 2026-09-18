Новый завод в Архангельске начнет производить сверхпрочный бетон для строительства зданий и сооружений на Крайнем Севере

Резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) — компания «СП-Бетон» — в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) расширяет сферу деятельности в качестве научно-производственного объединения. В рамках нового инвестиционного проекта резидент запустит линию производства двух экспериментальных видов бетона с повышенной прочностью и морозостойкостью для отработки их возможностей в районах Крайнего Севера. Реализация проекта с объемом планируемых инвестиций 28 млн рублей намечена на декабрь 2026 года.

В рамках инвестпроекта началось строительство модульного здания и специализированной площадки для выгрузки бетона площадью 210 кв. метров. Это позволит организовать производство сразу двух опытных видов стройматериалов для зданий и сооружений. Один из них — с более высоким классом прочности на основе глинистого минерала сапонита. Его выделяют по специальной технологии из оборотной воды одной из обогатительных фабрик Арктики. Эффективные свойства таких материалов для использования в строительстве подтверждены академическими исследованиями, в частности проводимыми Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М. В. Ломоносова совместно с промышленными компаниями.

После успешного запуска производства первого вида экспериментального бетона планируется начать выпуск еще одного — с поликарбоксилатным суперпластификатором пятого поколения.

«Это новый вид бетона с повышенной ранней прочностью, благодаря которому темпы бетонирования строительных конструкций могут быть увеличены в 3–4 раза. Бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера. Проект позволит обеспечить современным бетоном строительные площадки в крупных городах — Архангельске, Новодвинске, Северодвинске и других населенных пунктах Архангельской области. Льготы, которые мы получили как резиденты АЗРФ, позволили инвестировать в строительство мощностей для выпуска опытных видов бетона. Такой стройматериал уже давно необходим в ряде регионов ДФО и в Арктике», — прокомментировал генеральный директор НПО «СП-Бетон» Игорь Песьяков.

«Арктика — это регион, где климат требует особых решений. В том числе, при строительстве зданий и сооружений. Появление нового завода, который будет выпускать бетон с особыми свойствами и тестировать его в строительных конструкциях для дальнейшего внедрения, — это шаг к дальнейшему технологическому совершенствованию инфраструктуры Арктики. Меры господдержки, доступные резидентам АЗРФ, помогают сделать экономику бизнеса более выгодной для инвестора, способствуют своевременному запуску необходимых для регионов Арктики предприятий», — подчеркнула директор департамента сопровождения инвестиционных проектов АЗРФ Анастасия Жук.

Анастасия Жук отметила, что в Архангельской области в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют 302 резидента АЗРФ, из них 136 уже успешно введены в эксплуатацию. Резиденты, запустившие проекты, вложили в экономику региона более 43 млрд рублей и создали более 4,6 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций резидентов АЗРФ в Архангельской области превышает 273 млрд рублей.

Арктическая зона РФ — крупнейшая особая экономическая зона в мире. Внутри нее действуют налоговые льготы и административные преференции для резидентов: льготные ставки налогов на имущество организаций и прибыль, субсидирование страховых взносов для созданных новых рабочих мест. Одним из преимуществ ведения бизнеса в АЗРФ становится возможность применения режима свободной таможенной зоны, предоставление без торгов земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и другие преференции.