«Россети Центр» обеспечили электроснабжение пяти новых объектов здравоохранения в Орловской области

3 часа назад
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Источник:
Россети Центр
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С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Центр» — «Орелэнерго» обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям пяти новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Орловском муниципальном округе, Дмитровском, Новосильском, Шаблыкинском и Покровском районах Орловской области.

Для подключения медицинских учреждений энергетики реконструировали действующие участки линий электропередачи и построили новые с применением самонесущего изолированного провода. Суммарная присоединенная мощность пяти объектов составила 75 кВт.

Новые ФАП обеспечат жителям отдаленных населенных пунктов доступ к первичной медицинской помощи в непосредственной близости от места проживания.

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