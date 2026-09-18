«Северсталь» участвует в создании инжинирингового центра в Череповце

"Северсталь" и Передовая инженерная школа Череповецкого государственного университета объявили о создании в Череповце инжинирингового центра. Он будет решать задачи интеграции новых стальных материалов в изделия клиентов, моделирования и прототипирования уникальных решений для улучшения их технических, технологических характеристик. Также инжиниринговый центр будет вовлечён в образовательные программы университета, сообщили в пресс-службе "Северстали".

"Реализация федерального проекта "Передовые инженерные школы" в Череповце ориентирована на последовательное формирование научно-исследовательского комплекса для решения актуальных задач ключевых отраслей экономики России. При этом, такое качественное изменение образовательной среды и самих программ мотивирует молодежь выбирать востребованные инженерные специальности. Итоги этой приемной кампании тому подтверждение: конкурс на магистерскую программу "Металлургия" в Передовой инженерной школе ЧГУ в сравнении с прошлым годом увеличился в три раза – до 90 человек на место", — отметил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов, член Совета директоров Передовой инженерной школы "Низкотемпературные решения" Евгений Виноградов.

Инжиниринговый центр будет предоставлять два уровня образования — бакалавриат по программе "Технологические машины и оборудование. Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки новых марок стали" и магистратуру по направлению "Строительство. Проектирование, строительство объектов производства и транспортировки СПГ".

На конкурсной основе после первого семестра будут выбраны студенты, которые войдут в состав центра для участия в проектной деятельности. Штат центра сформирован из высококвалифицированных специалистов не только Вологодской области , но и других регионов. В числе первых переехавших в Череповец сотрудников центра — Александр Рябов из г. Пермь, до этого занимавший должность главного конструктора одного из промышленных предприятий.

В формировании и развитии образовательных программ Передовой инженерной школы в Череповце активно участвуют эксперты компании "Северсталь". Уже в начале учебного года несколько лекций провели директор по техническому развитию и качеству дивизиона "Северсталь Российская сталь" Руслан Адигамов и начальник Центра корпоративного питания Елена Сазонова. Кроме того, ещё 26 сотрудников компании стали преподавателями практикоориентированных дисциплин на системной основе, освоив для этого педагогический минимум.