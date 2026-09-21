Бельгийский Elia объявил о завершении строительства фундамента первого в мире искусственного «энергоострова»

Системный оператор Бельгии Elia объявил о завершении строительства фундамента искусственного острова (Princess Elisabeth Island, PEI) в бельгийской части Северного моря. Подрядные работы по установке 23 бетонных кессонов были выполнены по заказу Elia консорциумом TM EDISON в составе бельгийской компании Jan De Nul и немецкой компании DEME.

Для транспортировки конструкций (каждая весом 22 тыс. тонн) из голландского порта Влиссенген было задействовано четыре буксира, которые провели каждый кессон через Западную Шельду и Северное море к месту строительства острова в зоне шельфовой ветрогенерации «Принцесса Елизавета» («Princess Elisabeth» zone, PEZ). На реализацию данного этапа проекта Евросоюз выдел системному оператору субсидию в размере € 99 млн.

Строительство HVAC- и HVDC-инфраструктуры планируется завершить в 2027 2028 гг., в 2029 г. начнется монтаж электротехнического оборудования, ввод PEI в эксплуатацию ожидается в 2031 г. Целью проекта является создание условий для интеграции в национальную энергосистему шельфовой ветрогенерации, построенной в Северном море. Энергоостров также станет центральным связующим узлом для будущих гибридных соединений с Великобританией (Nautilus) и Данией (TritonLink).

Официальный сайт Elia http://www.elia.be