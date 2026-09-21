На реконструкцию Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 направят почти 4 млрд рублей

21 сент. 2026, 15:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Компания «Сахалинэнерго» объявила тендер на строительство шестого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,3 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Новый энергоблок мощностью 50 МВт будет состоять из двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА. Строительство объекта повысит надёжность энергосистемы региона и покроет растущий спрос на электричество. Современное оборудование сделает генерацию энергии более стабильной и эффективной.

Победитель завершит все работы в течение 12 месяцев с момента подписания договора. Приём заявок от строительных компаний продлится до 5 октября 2026 года. После этой даты заказчик выберет подрядчика, который займётся реализацией проекта.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.

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