На реконструкцию Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 направят почти 4 млрд рублей

Компания «Сахалинэнерго» объявила тендер на строительство шестого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,3 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Новый энергоблок мощностью 50 МВт будет состоять из двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА. Строительство объекта повысит надёжность энергосистемы региона и покроет растущий спрос на электричество. Современное оборудование сделает генерацию энергии более стабильной и эффективной.

Победитель завершит все работы в течение 12 месяцев с момента подписания договора. Приём заявок от строительных компаний продлится до 5 октября 2026 года. После этой даты заказчик выберет подрядчика, который займётся реализацией проекта.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.