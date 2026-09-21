Системный оператор представил результаты функционирования устройств релейной защиты и автоматики в ЕЭС России в первом полугодии 2026 года

Согласно опубликованной на официальном сайте АО «СО ЕЭС» отчетной информации, с 1 января по 30 июня 2026 года в ЕЭС России было зафиксировано 37 304 случая срабатывания устройств РЗА. Число правильных срабатываний составило 36 097 или 96,76 %.

Максимальное число случаев неправильной работы устройств РЗА в отчетном периоде было связано с непринятием или несвоевременным принятием необходимых мер по продлению срока службы или замене аппаратуры РЗА и ее вспомогательных элементов (26,9 %), невыполнением объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами (8,93 %), а также непринятием или несвоевременным принятием мер по устранению выявленного дефекта или неисправности (8,33 %).

Основными техническими причинами неправильных срабатываний устройств РЗА стали дефекты или неисправности электромеханической аппаратуры (20,83 %) и вторичных цепей РЗА (17,38 %), а также физический износ оборудования (8,93 %).

Отчеты сформированы на основании анализа работы более 150 тысяч устройств РЗА в соответствии с требованиями Правил технического учета и анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80. Согласно установленным в документе принципам предоставления данных, результаты функционирования устройств РЗА сгруппированы по типам устройств РЗА в отдельности, случаи неправильных срабатываний дополнительно классифицированы по видам организационных и технических причин.

Мониторинг условий эксплуатации и результатов функционирования устройств релейной защиты и автоматики входит в число ключевых деловых процессов Системного оператора и осуществляется в рамках оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России. Основная цель раскрытия результатов анализа функционирования устройств РЗА в масштабах ЕЭС России – содействие организациям электроэнергетики в оценке эффективности используемых систем релейной защиты и автоматики, представляющих собой важнейший механизм для поддержания надежности и живучести ЕЭС России, выявлении характерных причин неправильных срабатываний, а также выработке оптимальных решений по устранению недостатков и совершенствованию устройств РЗА.

Очередной отчет об итогах функционирования устройств РЗА в ЕЭС России за первое полугодие 2026 года доступен в специальном разделе официального сайта АО «СО ЕЭС». В настоящее время здесь также размещена информация о результатах функционирования устройств РЗА в ЕЭС России за 2019–2025 годы.

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