Система НКУ FORMAT PRO прошла во второй этап премии «ЦОДы.РФ» ― поддержите IEK GROUP!

21 сент. 2026, 15:45
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Источник:
Группа компаний IEK
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Завершился первый этап национальной премии «ЦОДы.РФ», команда IEK GROUP благодарит всех, кто поддержал продукт — НКУ FORMAT PRO — в номинации «Продукт года в электроснабжении». IEK GROUP проходит в финал!

Сегодня стартовал второй, финальный, тур голосования.

Поддержите IEK GROUP, переходите по ссылке и выбирайте IEK!

Каждый голос — это поддержка команды инженеров, конструкторов и разработчиков, создавших надежное решение для центров обработки данных, тяжелой промышленности и коммерческого строительства.

FORMAT PRO — модульная система НКУ, комбинирующая разборные корпуса FORMAT и силовое оборудование линейки ARMAT. Разработка прошла полные испытания по ГОСТ (МЭК) 61439 на предельные токи до 6300 А. Может быть дооснащено системами диспетчеризации и мониторинга, а также интегрировано в MasterSCADA 4D.

Почему выбирают FORMAT PRO?

  • полностью испытанное решение гарантирует бесперебойную работу стратегических объектов;
  • модульность позволяет собирать систему как конструктор, под любые габариты шкафа;
  • цифровизация процессов упрощает контроль и управление энергопотреблением в режиме онлайн.

Подведение итогов и награждение победителей премии состоятся 22 октября 2026 года. Премия «ЦОДы.РФ» ― признание высочайшего профессионализма и вклада в развитие инфраструктуры дата‑центров.

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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.