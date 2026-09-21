Система НКУ FORMAT PRO прошла во второй этап премии «ЦОДы.РФ» ― поддержите IEK GROUP!
Завершился первый этап национальной премии «ЦОДы.РФ», команда IEK GROUP благодарит всех, кто поддержал продукт — НКУ FORMAT PRO — в номинации «Продукт года в электроснабжении». IEK GROUP проходит в финал!
Сегодня стартовал второй, финальный, тур голосования.
Поддержите IEK GROUP, переходите по ссылке и выбирайте IEK!
Каждый голос — это поддержка команды инженеров, конструкторов и разработчиков, создавших надежное решение для центров обработки данных, тяжелой промышленности и коммерческого строительства.
FORMAT PRO — модульная система НКУ, комбинирующая разборные корпуса FORMAT и силовое оборудование линейки ARMAT. Разработка прошла полные испытания по ГОСТ (МЭК) 61439 на предельные токи до 6300 А. Может быть дооснащено системами диспетчеризации и мониторинга, а также интегрировано в MasterSCADA 4D.
Почему выбирают FORMAT PRO?
- полностью испытанное решение гарантирует бесперебойную работу стратегических объектов;
- модульность позволяет собирать систему как конструктор, под любые габариты шкафа;
- цифровизация процессов упрощает контроль и управление энергопотреблением в режиме онлайн.
Подведение итогов и награждение победителей премии состоятся 22 октября 2026 года. Премия «ЦОДы.РФ» ― признание высочайшего профессионализма и вклада в развитие инфраструктуры дата‑центров.