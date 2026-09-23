Borouge International представила материалы для кабелей HVDC и класса 750 кВ

Компания Borouge International представила на выставке wire China 2026 в Шанхае линейку полиолефиновых композиций для кабельной промышленности. Решения предназначены для подводных и наземных силовых кабелей, систем передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC), кабелей сверхвысокого напряжения и волоконно-оптических кабелей, сообщается на сайте компании.

В экспозицию вошла композиция Borlink LE0650DC, предназначенная для кабелей HVDC, работающих при температуре токопроводящей жилы до 90°C. Совместное применение материала с Borlink LS4258DC позволяет производителям увеличивать строительную длину кабеля и сокращать количество соединений в подводных и наземных кабельных системах.

Компания также представила композицию Borlink LS4201EHV для производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. В сочетании с материалом Borlink LE0500 она прошла типовые и предквалификационные испытания по стандарту T/CAS 982-2024 для кабелей с изоляцией из XLPE на напряжение 750 кВ.

Материалы Borlink применялись в китайских проектах морской ветроэнергетики и передачи электроэнергии, включая проект Qingzhou в провинции Гуандун и энергокластер Sanshandao с объединённой морской и наземной системой гибкой передачи постоянного тока напряжением ±500 кВ. Компания также участвовала в создании первого в Китае межтурбинного кабеля напряжением 66 кВ с алюминиевой жилой, прошедшего проверку надёжности системы по IEC 63026:2019.

В 2026 году в рамках проекта Borouge 4 в Рувайсе в ОАЭ была введена в эксплуатацию вторая производственная установка по выпуску сшиваемого полиэтилена. Её мощность составляет 100 тыс. тонн продукции в год. Borouge International также продолжает подготовку проекта предприятия по производству полупроводящих кабельных композиций в Чхонане в Южной Корее.

Выставка wire China 2026 проходит с 21 по 24 сентября в Шанхайском новом международном выставочном центре. Borouge International образована в 2026 году в результате объединения полиолефиновых бизнесов Borouge, Borealis и NOVA Chemicals.