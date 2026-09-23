На рынках кабелей для электромобилей, волоконно-оптических кабелей и жгутов проводов ожидается значительный рост

В отчёте компании Research and Markets «Кабели для электромобилей: анализ доли рынка, отраслевые тенденции и статистика, прогнозы роста (2026-2031 годы)» отмечается, что к 2031 году мировой рынок кабелей для электромобилей (EV) достигнет 30,43 миллиардов долларов США, что обусловлено использованием высоковольтных транспортных платформ. В отчёте говорится, что мировой рынок кабелей для электромобилей, по прогнозам, увеличится примерно с 10,73 миллиардов долларов США в 2025 году до 12,76 миллиардов долларов США в 2026 году, а к 2031 году достигнет 30,43 миллиардов долларов США.

По прогнозам, совокупный годовой темп роста рынка (CAGR) на протяжении периода с 2026 по 2031 год составит 18,98%, чему будут способствовать рост производства электромобилей, переход на архитектуру напряжением 800 В, требования о нулевом уровне выбросов и постоянные инвестиции в инфраструктуру быстрой зарядки.

Компания Research and Markets также выпустила отчёт «Волоконно-оптический кабель, прокладываемый вдоль автомагистралей для создания интеллектуальной транспортной системы и инфраструктуры автономных транспортных средств: анализ доли рынка, отраслевые тенденции и статистика, прогнозы роста (2026-2031 год

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