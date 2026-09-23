В Приморском крае построят энергоцентр для курорта «Алеут» почти за 3 млрд рублей

В Приморском крае построят газопоршневую станцию для морского курорта «Алеут». На эти цели выделили 3 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Объект мощностью 10 МВт будет работать на сжиженном углеводородном газе. Помимо электростанции, проект включает создание парка газгольдеров объемом 400 кубических метров. Это даст курорту автономный источник энергии и позволит стабильно обеспечивать электричеством инфраструктуру первой очереди комплекса.

Подрядную компанию, которая выполнит проектирование и строительство объекта, выберут до 8 октября 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.