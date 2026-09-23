Машиностроители «Росатома» создали комплект ключевого оборудования для новой плавучей АЭС

На подмосковном заводе «Росатома» «ЗиО-Подольск» (входит в Машиностроительный дивизион) изготовлена вторая реакторная установка РИТМ-200С для атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106), предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке. Изделие уже прошло гидравлические испытания, которые подтвердили его надежность, и контрольную сборку, которая доказала, что все узлы и элементы стыкуются точь-в-точь как на чертежах.

«2026 год стал знаковым для машиностроителей "ЗиО-Подольск": мы впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Русском Севере. Это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире. Также в этом году завод установил рекорд: за неполный год изготовлено уже четыре установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве», – отметил глава «ЗиО-Подольск» Антон Лебедев.

В конструкции плавучего энергоблока ПЭБ-106 – два реактора РИТМ-200С. Первая установка была изготовлена в мае 2026 года и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока.

РИТМ-200 – новейшая судовая реакторная установка для атомного ледокольного флота России. Ее конструкция позволила сделать оборудование в 1,5 раза компактнее и значительно мощнее аналогов предыдущих поколений. Это помогло сделать атомоходы универсальными: с одной стороны – колоть трехметровые льды на глубокой воде, с другой – заходить в устья северных рек. Доказавшие свою эффективность в условиях Крайнего Севера реакторные установки РИТМ-200 легли в основу энергетических решений в области малой атомной энергетики, способных обеспечить электроэнергией отдаленные территории в стране и за рубежом.

В создании РИТМов задействованы несколько предприятий Машиностроительного дивизиона «Росатома». Нижегородское «ОКБМ Африкантов» является главным конструктором и комплектным поставщиком реакторной установки, «АЭМ-Спецсталь» в Санкт-Петербурге выпускает металлургические заготовки для будущих реакторов, в Подольске происходит изготовление корпуса реакторной установки, финальные испытания и контрольная сборка. Всего изготовлено 16 РИТМов, восемь из них уже успешно работают в составе новейших атомных ледоколов – «Арктика», «Урал», «Сибирь» и «Якутия». На разных этапах изготовления находится еще 12 установок.

В условиях роста мирового спроса на малую атомную энергетику плавучие энергоблоки могут существенно изменить ландшафт энергосистемы за счет эффективного решения проблемы текущего или потенциального энергодефицита удаленных территорий, имеющих выход к морю. Они как «зеленая» батарейка способны непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение нескольких десятков лет вне зависимости от погодных условий и подходят для электроснабжения как индустриальных объектов, так и агломераций. С 2020 года на Чукотке работает первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», который за это время выработал почти 1,4 млрд кВт*ч электроэнергии.

В настоящее время создано семейство ПЭБ с реакторными установками РИТМ-200 разной мощности для северных и южных широт. Идет серийное изготовление ПЭБ-106 для электроснабжения промышленного кластера по добыче меди в Чукотском АО. Это будет первый в мире проект «зеленого» энергообеспечения промышленного производства с плавэнергоблока.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. https://rosatommd.ru

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.