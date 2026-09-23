«Россети» начали тестировать инновационное решение для увеличения пропускной способности магистральных сетей

Пилотный проект реализуется на учебном полигоне филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга. Инновационная автоматизированная система контроля позволит рассчитать максимально допустимые токовые нагрузки с учетом погодных условий и измеренной текущей температуры провода. Применение разработки позволит минимизировать существующие ограничения пропускной способности линий электропередачи.

Смонтированный на полигоне экспериментальный комплекс имитирует работу ЛЭП в реальных условиях. В его состав входят частотный преобразователь и нагрузочный трансформатор, регулирующие ток в проводе в диапазоне от 50 до 3000 А, автоматизированная станция, которая собирает данные о метеоусловиях и других параметрах.

На самих проводах установлены модули дистанционной диагностики ЛЭП. Датчики определяют температуру, силу тока, угол стрелы провеса, измеряют тяжение, амплитуду и частоту вибрации, а затем передают информацию на сервер.

Инновационная система определяет величину допустимой токовой нагрузки на основании всех собранных данных. Это разработка собственного научно-технического центра Группы «Россети». По итогам испытаний будет рассмотрена возможность масштабирования решения.