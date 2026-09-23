Ростех вывел строительство обогатительного комплекса Черногорского ГОКа на финальную стадию пусконаладочных работ

Компания «РТ-Инжиниринг» Госкорпорации Ростех завершает пусконаладочные работы на обогатительном комплексе Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОК). На финальном этапе специалисты настраивают автоматизированные системы управления и готовят производственные участки к совместному запуску в автоматическом режиме. Запуск комбината запланирован на конец текущего года.

Проект строительства обогатительного комплекса Черногорского ГОКа (ООО «Черногорская ГРК») реализуется холдингом «РТ-Инжиниринг» на севере Красноярского края, в Норильском промышленном районе. На комбинате будут добывать важное сырье для высокотехнологичных отраслей — платину и палладий. Компания выступает генеральным EPC-подрядчиком проекта и отвечает за выполнение полного комплекса работ: от инженерных решений, поставки технологического оборудования и материалов до строительства, монтажа, пусконаладки и запуска объекта.

На данный момент специалисты сосредоточены на синхронизации технологических переделов в единую производственную цепочку. Также идет проверка работоспособности оборудования, настройка систем автоматизированного управления, а также отработка алгоритмов защит и блокировок.

«Выход проекта на финальную стадию пусконаладочных работ свидетельствует о высокой степени готовности обогатительного комплекса Черногорского ГОКа. Отмечу, что строительство и пусконаладочные работы на объекте преимущественно осуществляются собственными силами „РТ-Инжиниринг“. Сейчас мы переходим от проверки отдельных агрегатов и узлов к комплексной отладке взаимодействия оборудования всей технологической цепочки. На данном этапе особое внимание уделяется надежности автоматизированных систем управления, межагрегатным связям и синхронной работе оборудования на всех переделах. Завершить пусконаладку, ввести комбинат в эксплуатацию и продолжить дальнейшее освоение проектной мощности предприятия планируется уже в конце этого года», — отметил заместитель генерального директора, директор проектного офиса «РТ-Инжиниринг» Константин Венгер.

На участке крупного дробления и транспортировки руды специалисты завершают финальную настройку конвейерной системы, межагрегатных блокировок, технологических защит и приборов безопасности. Основная задача — подтвердить устойчивую работу участка в автоматическом режиме и его готовность к взаимодействию со следующими переделами.

В главном корпусе, в отделении измельчения, ведется отладка мельничного оборудования, в том числе синхронизация электродвигателей мельниц с частотными преобразователями. Оборудование готовится к переводу в автоматический режим. На флотационном переделе, где будет проходить обогащение руды и получение концентрата, проводятся гидравлические испытания чанового оборудования флотомашин, центровка приводов насосов и флотационных машин.

Черногорский ГОК — один из крупнейших EPC-проектов «РТ-Инжиниринг» и одновременно один из показательных примеров реализации комплексных промышленных объектов в Арктической зоне России. Опыт, полученный на объекте, — от логистических решений для завоза крупногабаритного оборудования до инженерных решений по адаптации технологических процессов к северным условиям, — компания рассматривает как основу для дальнейшего развития компетенций в реализации EPC-проектов на Крайнем Севере и в других сложных климатических зонах.

Проект внесен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Он обеспечивает импортозамещение, развитие Северного морского пути и создание около 1600 новых рабочих мест.