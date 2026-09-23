В Дорогомилове возведут бизнес-центр по программе КРТ

Согласована архитектурная концепция административно-делового комплекса в районе Дорогомилово. Объект площадью около 60 тысяч квадратных метров возведут в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы в районе Дорогомилово появится бизнес-центр общей наземной площадью 58,5 тысячи квадратных метров. Два разновысотных здания будут восприниматься как единая композиция и органично завершат сложившийся рельеф Поклонной улицы. Их возведут в рамках проекта комплексного развития территории. В новом административно-деловом объекте сформируют дополнительную деловую инфраструктуру, что позволит создать около 5,5 тысячи рабочих мест. В составе комплекса предусмотрены современные офисные пространства, помещения для торговли и общественного питания, просторные лобби, а также подземный паркинг», – отметил Владимир Ефимов.

Бизнес-центр построят по адресу: улица Поклонная, владение 5. В пешей доступности от локации объекта находится городской вокзал Кутузовская, объединяющий Филевскую линию метро, МЦК и МЦД-4, также недалеко расположена станция МЦД-4 Поклонная. Оптимальную транспортную доступность обеспечивают удобный выезд на Кутузовский проспект и близость ТТК.

Архитектурный облик зданий основан на образах природного ландшафта и учитывает особенности окружающей городской среды. Визуальной доминантой объекта станет 20-этажный корпус с выразительным обтекаемым силуэтом, напоминающий холм. Его объем постепенно сужается к верхним этажам, а на фасаде предусмотрен акцентный элемент «око», интегрированный в общую структуру здания. На верхних уровнях разместятся открытые террасы с панорамными видами на город. Фасад второго корпуса в девять этажей будет отличаться плавными линиями, скругленными углами. Его украсят пилоны, подчеркивающие мягкий силуэт здания.

Для облицовки используют структурное остекление, стеклофибробетон и металлические элементы в натуральных оттенках. Выбранные материалы подчеркнут пластичную архитектуру и обеспечат визуальную целостность комплекса.

Благодаря отражающим свойствам стеклянных поверхностей внешний облик зданий будет меняться в зависимости от освещения и времени суток. Значительную часть территории участка займет комплексное благоустройство с организацией общедоступного комфортного общественного пространства.

Архитектурную концепцию комплекса разработало бюро WALL. Девелопер проекта – компания STONE.

Возведение в Москве общественно-деловых объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».