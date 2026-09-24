На создание индустриального парка в Тамбове направят 900 млн рублей

В северной части Тамбова планируется создать индустриальный парк стоимостью 900 млн рублей. Проект нового промышленного кластера представили на совещании под руководством главы региона Евгения Первышова, сообщило Правительство Тамбовской области.

Завершить строительство планируется в 2029 году. Парк разместят на участке площадью 15 гектаров в районе улиц Авиационной, Магистральной и Бастионной. На территории построят готовые производственные корпуса общей площадью до 42 тыс. кв. метров, которые резиденты смогут арендовать или приобрести.

Из федерального бюджета на реализацию проекта планируется привлечь 500 млн рублей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Не менее 125 млн рублей составит финансирование из регионального бюджета, ещё около 268 млн рублей намерены вложить частные инвесторы.

На территории парка предполагается разместить не менее 12 предприятий. АО «Корпорация развития Тамбовской области» уже достигло предварительных договорённостей с четырьмя потенциальными резидентами из разных отраслей.

Для подключения предприятий определены мощности по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. Проект также предусматривает строительство автомобильной дороги от улицы Магистральной.