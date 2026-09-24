В Печатниках построят технопарки по программе КРТ

На юго-востоке Москвы в районе Печатники планируется реорганизовать около пяти гектаров земли и построить на них два технопарка. Соответствующие проекты решений о комплексном развитии территорий (КРТ) размещены на сайте mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке столицы продолжается формирование крупного центра деловой и экономической активности “Южный порт”. Этому способствует также программа комплексного развития территорий, в рамках которой на участках площадью почти пять гектаров планируется реализовать два проекта. Во 2-м Южнопортовом проезде построят два современных технопарка формата light-industrial суммарной площадью более 120 тысяч квадратных метров. В них будут размещены офисы и производства, а также будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 34,77 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может превысить 1,2 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся на юго-востоке Москвы в районе Печатники по адресам: 2-й Южнопортовый проезд, владения 14/22 и владение 33, строение 2, рядом со станцией «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Технопарки разместятся в 580 метрах друг от друга. Значительную часть их площадей займут офисно-деловые пространства, а остальное отдадут под различные производства. В частности, там смогут разместиться предприятия легкой, фармацевтической, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности. Предусмотрены склады для хранения продукции, а также парковки для автомобилей. Прилегающие территории благоустроят и организуют удобные и комфортные подходы к станции метро.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.