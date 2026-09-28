ChinaCable.ru посетил завод центробежных фильтров Fengyada

28 сент. 2026, 15:45
283
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Chinacable.ru
Авторы и источники / Правообладателям

ChinaCable.ru в рамках проекта ChinaCable Compass подготовил видеообзор предприятия Suzhou Fengyada Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Материал посвящён посещению производственной площадки и знакомству с выпускаемым оборудованием.

Компания Fengyada специализируется на производстве центробежных фильтров для очистки технологических жидкостей, применяемых при волочении алюминия и меди. В номенклатуру предприятия также входят фильтры для металлообрабатывающего оборудования.

В центробежных системах загрязнённая жидкость поступает в сепаратор, где металлический порошок и другие примеси отделяются под действием центробежной силы. После очистки технологическая жидкость возвращается в производственный цикл. Применение такого оборудования позволяет уменьшить содержание загрязнений и сократить износ насосов, волок и других элементов производственных линий.

Suzhou Fengyada Environmental Protection Equipment Co., Ltd. работает с 2008 года. Основными направлениями деятельности компании являются очистка, контроль и управление промышленными жидкостями и маслами. В линейку производителя входят автоматические центробежные установки, предназначенные в том числе для очистки волочильных, смазочных и гидравлических масел.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Chinacable.ru (ООО "Герасимов")
ChinaCable.ru - один из ведущих поставщиков кабельного оборудования из Китая! Наши услуги включают: Подбор оборудования и ведение переговоров; Доставка и растаможка; Пусконаладочные работы и обучение. Наши главные преимущества: Собственные инженеры и переводчики Представительства в Китае и России Склад в Московской области  