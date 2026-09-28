«ОЭК» обеспечит электроснабжение регулирующего резервуара КНС «Внуковская» в районе Лапшинка

Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» выполнят комплекс мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям аварийно-регулирующего резервуара при канализационно-насосной станции «Внуковская», который будет построен в районе деревни Лапшинка района Внуково Новомосковского административного округа.

В рамках запланированных работ энергетики выполнят реконструкцию трансформаторной подстанции. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составит 423,14 кВт.

Проект предусматривает строительство аварийно-регулирующего резервуара емкостью порядка 26 тысяч кубометров, предназначенного для приема и временного хранения сточных вод в случае нештатных ситуаций на канализационно-насосной станции «Внуковская». Объект возводится в рамках реконструкции существующей КНС, эксплуатируемой более 35 лет.

Помимо этого, будет проложен коллектор и трубы напорной канализации, устройство дождеприемных колодцев для отвода поверхностных стоков, а также реконструкция подземной и наземной части насосной станции с заменой основного технологического оборудования и усилением конструктивных элементов.

Дополнительно объект будет оснащен системами пожарной и охранной сигнализации и технологического видеонаблюдения, обеспечивающими контроль за работой инженерных систем.

Реализация проекта направлена на повышение надежности работы системы водоотведения в ТиНАО и обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры города Москвы.