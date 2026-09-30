Иван Воронов: Системы накопления электроэнергии могут повысить эффективность интеграции солнечной генерации в Забайкалье

Директор Забайкальского РДУ Иван Воронов на конференции Ассоциации «НП Совет рынка» рассказал о возможных рыночных механизмах интеграции электрохимических систем накопления электроэнергии.

Выступая на круглом столе Исследовательского комитета С5 Российского национального комитета СИГРЭ «Рынки электроэнергии и регулирование», Иван Воронов представил возможные сферы применения систем накопления электроэнергии (СНЭЭ).

В текущих сценариях развития энергосистемы Забайкальского края прогнозируется значимое увеличение потребления электроэнергии и максимума потребления мощности. Для обеспечения прогнозируемых потребностей региона реализуются крупные проекты строительства тепловой генерации. Кроме того, в рамках ДПМ ВИЭ запланировано строительство еще 594 МВт солнечных электростанций, что потенциально может увеличить долю ВИЭ в региональной энергосистеме с сегодняшних 15% до 22% к 2031 году.

Увеличение доли солнечной генерации до значимых объемов, выработка которой зависит от внешних условий, повышает актуальность применения систем накопления электроэнергии. При этом СНЭЭ не рассматриваются как самостоятельная замена генерирующих мощностей или универсальный способ покрытия возможного дефицита мощности. Их применение может способствовать более эффективному использованию СЭС для покрытия графика нагрузки.

Иван Воронов перечислил возможные рыночные и регуляторные механизмы, которые могут содействовать интеграции СНЭЭ в архитектуру энергорынка. В их числе – организация конкурентных отборов мощности накопителей, донастройка механизма ДПМ ВИЭ для стимулирования создания СНЭЭ на объектах ВИЭ-генерации, а также развитие механизма управления спросом для внедрения накопителей на стороне потребителей электроэнергии. Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность заключения прямых договоров между владельцами объектов ВИЭ, собственниками СНЭЭ и конечными потребителями электроэнергии.

«Интеграция СНЭЭ в энергосистему через рыночные механизмы является перспективным ответом на существующие и потенциальные вызовы», – подчеркнул Иван Воронов.

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