«Россети Юг» установили 770 птицезащитных устройств на ЛЭП в Волгоградской области

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» установили порядка 770 устройств для защиты птиц (ПЗУ) на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) Волгоградской области.

Птицезащитные устройства смонтированы на линиях электропередачи в зонах обитания краснокнижных птиц и на путях их миграции в Иловлинском, Суровикинском, Светлоярском, Фроловском, Серафимовичском, Клетском, Михайловском, Петровальском и Палласовском районах.

Особое внимание энергетики уделяют природным заповедникам, на территории которых в период осенней и весенней миграции многочисленные стаи перелетных птиц останавливаются на отдых. С установкой ПЗУ трассы воздушных линий электропередачи становятся безопасными для пернатых, решивших сделать привал на проводах во время добычи пропитания. К тому же птицы могут стать виновниками отключений в сети, случайно задев линию, снабжающую электроэнергией жителей расположенных поблизости сел.

Устройства позволяют также снизить количество связанных с птицами технологических нарушений на энергообъектах и повысить надежность электроснабжения потребителей.

ПЗУ производятся из прочных российских полимерных материалов. Они устойчивы к любым погодным условиям: от сильных порывов ветра и перепадов температур до ультрафиолетового излучения. Также изделия отличаются прочностью и долговечностью: срок их службы сопоставим со сроком службы самих линий электропередачи.