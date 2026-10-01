Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения планового ремонта

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.



30 сентября 2026 г. в 21:08 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») включён в сеть после завершения планового ремонта и в настоящее время несет нагрузку около 500 МВт.



Специалисты АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования, провели модернизацию маслоохладителей системы смазки турбопитательных насосов с заменой на агрегаты с увеличенной поверхностью теплообмена.



Особое внимание было уделено очистке теплообменных трубок конденсаторов турбоагрегатов, что влияет на тепловую эффективность работы энергоблока. Также осуществили перегрузку активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на новые.



Энергоблок № 6 готовится к выводу в плановый ремонт, длительность которого согласно годовому графику составит около 1,5 месяцев. За это время специалисты проведут не только ремонт основного и вспомогательного оборудования, но и комплекс работ на башенной испарительной градирне для повышения эффективности охлаждения. В частности, химическую очистку и замену оросителей, а также усиление конструкций опорных балок оросителя. Подобные работы уже проводились ранее на градирне энергоблока №7, в результате эффективность охлаждения увеличилась на 5 градусов по Цельсию.



В настоящее время на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4, 5 и 7, которые несут суммарную нагрузку 2 051 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.



Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и на прилегающей территории соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.



Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.