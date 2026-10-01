Каким будет многофункциональный порт в Магадане

Пять причалов, грузооборот контейнеров до 150 тысяч TEU в год и берегоукрепление. Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий выдала положительное заключение на первый этап строительства морского логистического центра «Магадан».

Учитывая сложность объекта и его важность для дальнейшего развития североморского пути, было выполнено экспертное сопровождение результатов инженерных изысканий и проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2023 г. № 717. Профессиональное сопровождение команды Главгосэкспертизы России позволило избежать рисков, заранее учесть все нюансы проекта и получить положительное заключение экспертизы.

Объект расположен в бухте Нагаева. В него входят технологически связанные между собой объекты инфраструктуры для перевалки и хранения грузов при переходе с морского транспорта на наземный, в частности грузовые причалы, открытые площадки складирования рефрижераторных, груженых и порожних контейнеров, холодильный склад, а также комплекс административно-бытовых, вспомогательных, инженерных зданий и сооружений. Общая площадь открытых складов составит более 59 тысяч кв. м.

«Морской логистический центр «Магадан» обеспечит техническое обслуживание и бункеровку судов, грузовую обработку, хранение и перевалку генеральных грузов, а также продукции морского промысла. Кроме того, благодаря использованию современных технологий порт будет предоставлять информационные, экспедиторские и другие услуги на самом высоком уровне», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Денис Ван-Хо-Бин.

Проект включает в себя строительство четырех грузовых причалов с общей длиной причального фронта 517,6 м, обеспечивающих прием и обработку судов дедвейтом до 14 тыс. тонн, и одного вспомогательного причала длиной 46,5 м, предназначенного для размещения судов портофлота. Для защиты территории комплекса от негативного влияния акватории бухты Нагаева планируется берегоукрепление общей протяженностью 774,3 м.

Проектом предусмотрено использование следующего перегрузочного и транспортирующего оборудования: портальных кранов грузоподъемностью от 16 до 53 тонн, ричстакеров для обработки контейнеров на складской площадке, автокрана для перегрузки генеральных грузов на складской площадке, терминальных тягачей с полуприцепами для перемещения грузов по территории объекта.

«Порт сможет принимать 284 судна в год. Грузооборот рыбопродукции составит 200 тысяч тонн в год. 150 тысяч TEU в год будет грузооборот контейнеров, а генеральных грузов – более 40 тысяч тонн в год», – добавил эксперт.

Кроме того, запланировано строительство контрольно-пропускного пункта, пункта обогрева, контейнерной автозаправочной станции, противопожарной насосной станции, накопительных резервуаров ливневых стоков, очистных сооружений ливневых стоков и других объектов инфраструктуры.

Застройщик – ООО «Морской логистический центр»

Генеральный проектировщик – АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС»