Система изолированного коридора DATAROW IEK — гарантия стабильной работы IT-инфраструктуры
4 часа назад
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Самонесущая система изолированного коридора DATAROW IEK не требует опоры на серверные шкафы, что позволяет изменять их расположение без демонтажа системы изоляции.
Модульная архитектура системы дает возможность формировать изолированные коридоры необходимой длины и конфигурации. Система удобна в сборке и дает быстрый доступ к оборудованию при проведении сервисных работ. Конструктивные элементы доступны в двух стандартных цветовых исполнениях — RAL 9005 и RAL 7035.
Преимущества самонесущей системы изолированного коридора DATAROW
- Совместима со шкафами высотой 42U и 48U и оборудованием различных производителей: специальные доборные панели герметизируют зазоры при совместной установке серверных шкафов, ИБП и межрядных кондиционеров.
- Высокая жесткость конструкции — усиленный металлический каркас с косынками и соединительными элементами обеспечивает устойчивость и надежность при эксплуатации.
- Раздвижные двери с синхронизатором и доводчиком — плавное открывание, равномерное перемещение створок и удобство эксплуатации.
- Автоматическое открытие потолочных панелей — исполнение с электромагнитными замками позволяет интегрировать систему с пожарной автоматикой.