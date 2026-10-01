Система изолированного коридора DATAROW IEK — гарантия стабильной работы IT-инфраструктуры

Самонесущая система изолированного коридора DATAROW IEK не требует опоры на серверные шкафы, что позволяет изменять их расположение без демонтажа системы изоляции.

Модульная архитектура системы дает возможность формировать изолированные коридоры необходимой длины и конфигурации. Система удобна в сборке и дает быстрый доступ к оборудованию при проведении сервисных работ. Конструктивные элементы доступны в двух стандартных цветовых исполнениях — RAL 9005 и RAL 7035.

Преимущества самонесущей системы изолированного коридора DATAROW