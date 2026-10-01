В России вступили в силу единые правила работы маркетплейсов

С 1 октября маркетплейсы и другие крупные цифровые сервисы товаров и услуг перейдут на единые правила работы. Вступает в силу закон «О платформенной экономике». Документ подготовлен Минэкономразвития.

«Сегодня цифровые платформы, в том числе маркетплейсы, обеспечивают доступ к рынку для миллионов предпринимателей. Единые правила работы платформ с партнёрами создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют его дальнейшему развитию. Новый закон также обеспечивает защиту прав продавцов, исполнителей услуг и потребителей, добросовестную конкуренцию и соблюдение баланса интересов всех участников платформенной экономики. Например, алгоритмы поисковой выдачи становятся прозрачнее, продавцы сами решают, участвовать ли им в акциях, а покупатели знают, что платформы проверяют своих партнёров и их товары в государственных информсистемах», – сказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Для потребителей ключевые изменения связаны с повышением безопасности и информированности. Одно из основных требований – оператор платформы должен проверять всех партнёров – продавцов и исполнителей услуг – с использованием государственных информационных систем (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) до заключения договора.

Кроме того, платформы должны проверять сведения о товарах. В частности, не допускать размещения незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, БАД, пестицидов и агрохимикатов, драгоценных камней и металлов. Также не должны размещаться карточки товаров, в отношении которых отсутствуют сведения о подтверждении соответствия, государственной регистрации или маркировке.

Для выполнения этих требований цифровые платформы должны интегрироваться с государственными информационными системами, содержащими сведения о сертификации, декларациях о соответствии, государственной регистрации и маркировке продукции.

Для автоматизации этих проверок создан единый цифровой сервис. Подключение к нему будет бесплатным. Сервис предоставляет доступ к сведениям из восьми государственных информационных систем. В ближайшее время к ним будет добавлен реестр товарных знаков. В частности, сервис содержит сведения из Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, реестра пестицидов и агрохимикатов, Государственного реестра товарных знаков и других информационных систем.

Ещё три государственные информационные системы не входят в контур единого цифрового сервиса. При этом платформам также необходимо будет сверять информацию с данными этих систем. Речь идёт о ГИС мониторинга оборота товаров, подлежащих маркировке (ГИС МТ), ГИС мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство медицинских изделий.

Первичную сверку необходимо проводить в течение трёх дней, а в дальнейшем – не реже одного раза в 10 рабочих дней. В случае отрицательного результата необходимо уведомить продавца в течение одного рабочего дня, указав причины, а также предоставить ему возможность исправить информацию и пройти повторную проверку.

До 1 октября Правительство предоставило площадкам возможность провести интеграцию с единым цифровым сервисом и проверить надёжность взаимодействия при сверке информации о товарах и услугах со сведениями из указанных реестров.