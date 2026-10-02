В Красноярске ищут подрядчика для капремонта Дворца пионеров почти за 1,2 млрд рублей

В Красноярске готовят к обновлению здание Красноярского краевого дворца пионеров на улице Конституции СССР, 1. Проект предполагает разработку технической документации и проведение капитального ремонта. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,2 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы приведут историческое здание в современное состояние, повысят его безопасность и создадут комфортные условия для занятий детей.

Обновление сохранит функциональность площадки – важного центра дополнительного образования в регионе. Финансирование выделят из краевого бюджета. Прием заявок от строительных компаний продлится до 9 октября 2026 года. Подрядчик завершит все этапы работ до 31 мая 2028 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.