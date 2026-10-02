«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверяют готовность электросетевого комплекса к зиме
Во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проходят командно-штабные учения по подготовке электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период. Энергетики проверяют готовность персонала, спецтехники и системы управления к оперативному реагированию на возможные технологические нарушения, вызванные неблагоприятными погодными условиями.
К ликвидации возможных технологических нарушений в осенне-зимний период подготовлены 2 525 бригад: 9 756 специалистов, оснащенных 4 160 единицами автомобильной и специальной техники.
В тренировках также участвуют представители региональных и муниципальных органов власти, подразделений МЧС России и других организаций, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
По сценарию учений сильный снегопад, ветер и другие неблагоприятные погодные явления приводят к повреждениям электросетевой инфраструктуры и нарушениям электроснабжения потребителей. Участники отрабатывают порядок оповещения и обмена информацией, координацию работы диспетчерских служб и производственных бригад, а также оперативное направление сил и средств в районы условных технологических нарушений.
Практическая часть включает восстановительные работы на линиях электропередачи и подстанциях, организацию временного электроснабжения социально значимых объектов с помощью резервных источников подачи электроэнергии, а также взаимодействие с экстренными службами. Отдельное внимание уделяется устойчивости связи, оперативному обмену информацией и согласованности действий всех участников при ликвидации последствий непогоды.
«Подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду — это системная работа, от которой зависит надёжность электроснабжения миллионов людей, работа предприятий, медицинских учреждений и других социально значимых объектов. Важно не только обеспечить готовность бригад и техники, но и проверить, насколько слаженно действует вся система управления при развитии нештатной ситуации. Командно-штабные учения позволяют заранее отработать взаимодействие энергетиков, органов власти и экстренных служб, выявить возможные слабые места и устранить их до наступления холодов. Наша задача — обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения даже в условиях серьёзных погодных испытаний», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.