«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверяют готовность электросетевого комплекса к зиме

Во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проходят командно-штабные учения по подготовке электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период. Энергетики проверяют готовность персонала, спецтехники и системы управления к оперативному реагированию на возможные технологические нарушения, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

К ликвидации возможных технологических нарушений в осенне-зимний период подготовлены 2 525 бригад: 9 756 специалистов, оснащенных 4 160 единицами автомобильной и специальной техники.

В тренировках также участвуют представители региональных и муниципальных органов власти, подразделений МЧС России и других организаций, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По сценарию учений сильный снегопад, ветер и другие неблагоприятные погодные явления приводят к повреждениям электросетевой инфраструктуры и нарушениям электроснабжения потребителей. Участники отрабатывают порядок оповещения и обмена информацией, координацию работы диспетчерских служб и производственных бригад, а также оперативное направление сил и средств в районы условных технологических нарушений.

Практическая часть включает восстановительные работы на линиях электропередачи и подстанциях, организацию временного электроснабжения социально значимых объектов с помощью резервных источников подачи электроэнергии, а также взаимодействие с экстренными службами. Отдельное внимание уделяется устойчивости связи, оперативному обмену информацией и согласованности действий всех участников при ликвидации последствий непогоды.