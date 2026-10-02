«Селигдар» получил разрешение Главгосэкспертизы на строительство производственных объектов на месторождении Гладкое

5 часов назад
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Источник:
ПАО Селигдар
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Полиметаллический Холдинг «Селигдар» получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации строительства горного комплекса на месторождении Гладкое в Алданском районе Якутии.

Заключение ведомства обязательно для последующего строительства технических и промышленных объектов по добыче полезных ископаемых.

Месторождение Гладкое расположено в пределах Пуриканской площади, где специалисты Холдинга проводили геолого-разведочные работы с 2016 по 2023 годы. Специалисты компании пробурили 421 скважину общей протяженностью свыше 30 тыс. погонных метров. Был проведен необходимый комплекс работ по лабораторному изучению проб, маркшейдерские работы и технологическое исследование руд. Объект изначально выявленный как рудопроявление в ходе поисково-оценочных работ, в мае 2025 года официально сменил статус на месторождение.

Ранее специалисты Холдинга получили от Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) подтверждение о постановке запасов по месторождению. Балансовые запасы Гладкого составляют 1 742 кг золота и 15,5 тонн серебра, а забалансовые - 2 583 кг золота и 21,8 тонн серебра. Содержание золота в пробах варьируется от 0,1 до 15,5 г/т, при среднем содержании в пределах основного рудного тела около 1,03 г/т.

В настоящее время специалисты Холдинга ведут строительство автомобильной дороги протяженностью около 10 км, которая обеспечит логистику для будущей транспортировки руды на производственный комплекс «Самолазовский», где будет производится ее переработка.

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