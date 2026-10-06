«Россети Новосибирск» модернизировали электросети для исторического учебного заведения в Болотном

В городе Болотное Новосибирской области специалисты компании «Россети Новосибирск» модернизировали электросетевую инфраструктуру для средней школы №16 после капитального ремонта. Обновление инженерных систем здания и переоснащение классов современным оборудованием потребовало пересмотра существовавшей схемы электроснабжения. Энергетики оперативно решили эту задачу, завершив все работы до начала учебного года.

Для обеспечения надежного электроснабжения школы и выдачи необходимой мощности в объеме более 75 кВт компания выполнила комплекс технических мероприятий. Специалисты провели реконструкцию существующих распределительных сетей от ближайшей трансформаторной подстанции, построили новые участки воздушной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью более 670 м. Кроме того, на объекте смонтирован новый защитный аппарат для соблюдения требований селективности и надежности срабатывания автоматики, который позволит оперативно отключать поврежденные участки, не затрагивая работу всей системы. Дополнительно установлен современный комплекс учета, что положительно скажется на эффективности энергопотребления учебного заведения. Все использованное оборудование – российского производства.

Школа имеет богатую историю и играет важную роль в социальной жизни районного центра. Основной корпус был построен еще в 1960-е годы, изначально объект работал как интернат, созданный специально для детей железнодорожников, проживающих на отдаленных станциях и разъездах, где не было школ. Сюда съезжались ребята со всей округи – из Новосибирской и Кемеровской областей. В 2000 году учреждение получило статус средней общеобразовательной школы и с тех пор прошло несколько стадий обновления, которые позволили кардинально улучшить условия обучения детей.

Модернизация электросетей, выполненная энергетиками «Россети Новосибирск», позволила не только повысить надежность электроснабжения школы, но и обеспечить комфортные условия учебного процесса почти для 500 учеников и преподавателей. Обновленная электросетевая инфраструктура была необходима для использования современных образовательных технологий, включая компьютерные классы, системы безопасности и интерактивные комплексы. Работы были завершены к началу учебного года, что обеспечило бесперебойное начало образовательного процесса и готовность систем объекта к зимнему максимуму нагрузок.