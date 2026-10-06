«Сетевая компания» усиливает надежность энергоснабжения жителей пригородных районов Казани

Компания на протяжении ряда лет успешно внедряет в электросетевое оборудование системы автоматизации с целью сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Когда оборудование локализует аварию за секунды, сокращается время отключений света для семей и промышленных предприятий — это особенно важно в удаленных районах, где раньше ожидание бригады занимало продолжительное время.

Благодаря инновационным технологиям за 10 лет с начала автоматизации показатели надежности выросли более чем в десять раз. В арсенале компании целый комплекс устройств, каждое из которых решает определенные задачи по быстрому восстановлению энергоснабжения. Среди них — реклоузеры, которые позволяют локализовать аварию за секунды и восстановить питание там, где оно возможно, без ожидания приезда бригады. На воздушных линиях 6–10 кВ в различных районах Татарстана с 2014 года установлено 694 реклоузера (преимущественно производства ООО «Таврида Электрик»), зачастую работающих в комплексе с выключателями нагрузки и индикаторами короткого замыкания. Такое сочетание защищает потребителей от длительных перерывов в электроснабжении. Комплексное применение современных устройств не только повышает надежность, но и помогает оптимизировать текущие затраты на перемещения и снизить время реагирования, постепенно переводя сеть республики на современную интеллектуальную модель обслуживания.

Один комплект реклоузеров по плану этого года (от татарстанского производителя – ООО «Промэнерго») установлен на воздушной линии 10 кВ в Пестречинском районе РТ рядом с жилым комплексом «Царево Village». Здесь проживает примерно 15–16 тысяч человек, а население продолжает расти ежегодно на 1,5 тысячи. Кроме того, линия обеспечивает электроэнергией большое количество промышленных объектов и логистических комплексов. Главный инженер Пестречинского РЭС Ренат Нуриев поясняет: чтобы при возникновении повреждения на линии не оставались без напряжения промышленные парки и населенные пункты, осуществляющие электроснабжение от данной линии 10 кВ, было принято решение установить здесь систему автоматизации.

За годы эксплуатации эти устройства зарекомендовали себя только с положительной стороны: снизилась нагрузка на персонал, сократились транспортные расходы и трудозатраты на поиск места повреждения, уменьшился недоотпуск электроэнергии благодаря автоматическому восстановлению питания, заметно сократилось время перерывов в электроснабжении потребителей. Компания экономит средства, которые могут быть направлены на дальнейшее развитие и обновление электросетевой инфраструктуры.

Заместитель главного инженера Приволжских электрических сетей Илдар Хамитов отмечает:

«Мы стремимся к тому, чтобы все наши распределительные сети были как минимум полностью наблюдаемы и как максимум — управляемы».

В этом году филиал планирует установить около десяти новых реклоузеров, что повысит процент автоматизации сельских сетей до 47%.