«Спецкабель» запускает линию грубого волочения медной проволоки

7 часов назад
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Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
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Как сообщили в компании «Спецкабель», на предприятии готовят к запуску новую машину грубого волочения. Оборудование предназначено для изготовления проволоки требуемого диаметра из медной катанки диаметром 8 мм.

После ввода линии завод сможет самостоятельно выполнять операцию грубого волочения вместо закупки готовой проволоки. Новое оборудование позволит получать продукцию с высокой точностью геометрических параметров и стабильными механическими свойствами.

Освоение дополнительного технологического этапа позволит сократить складские запасы готовой проволоки и повысить гибкость при выборе поставщиков медной катанки. На предприятии также рассчитывают, что запуск машины поможет рациональнее организовать производственный процесс.

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НПП Спецкабель
Кабельный завод «Спецкабель» является одним из ведущих российских производителей кабельной продукции.  Предприятие располагает специализированным кабельным производством, действует собственный отдел разработок и современная аттестованная испытательная лаборатория.