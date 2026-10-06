«Спецкабель» запускает линию грубого волочения медной проволоки

Как сообщили в компании «Спецкабель», на предприятии готовят к запуску новую машину грубого волочения. Оборудование предназначено для изготовления проволоки требуемого диаметра из медной катанки диаметром 8 мм.

После ввода линии завод сможет самостоятельно выполнять операцию грубого волочения вместо закупки готовой проволоки. Новое оборудование позволит получать продукцию с высокой точностью геометрических параметров и стабильными механическими свойствами.

Освоение дополнительного технологического этапа позволит сократить складские запасы готовой проволоки и повысить гибкость при выборе поставщиков медной катанки. На предприятии также рассчитывают, что запуск машины поможет рациональнее организовать производственный процесс.